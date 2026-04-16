Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O alumnado da Escola de Altos Estudos Musicais ofrece un concerto de cámara con quinteto de vento en Santiago

A EAEM impulsa o talento emerxente cun recital gratuíto na Residencia Universitaria Lemonade

Redacción
16/04/2026 06:47
O programa, dirixido por Juan Ferrer, inclúe obras de Óscar Navarro e Paul Hindemith dentro do proxecto formativo da institución
Concello de Santiago
A Escola de Altos Estudos Musicais, un dos piares formativos vinculados á Real Filharmonía de Galicia, continúa a súa aposta polo talento emerxente cun novo concerto de cámara protagonizado polo alumnado do Curso Avanzado de Especialización Orquestral. A cita terá lugar o venres 17 de abril de 2026, ás 19.30 horas, na Residencia Universitaria Lemonade, con entrada libre ata completar a capacidade.

Baixo a dirección do profesor Juan Ferrer, o concerto contará coa participación de Carmen Bajo (frauta), Ana Lucía Pérez (óboe), Antonio Martín (clarinete), Manuel Veiga (fagot) e Alberto López (trompa), que interpretarán un programa centrado no repertorio para quinteto de vento.

A proposta inclúe a suite 'Juego de ladrones' de Óscar Navarro, unha obra inspirada no universo literario e chea de contrastes expresivos, estruturada en cinco movementos que combinan lirismo, humor e intensidade narrativa. Completa o programa a 'Pequena peza de música de cámara para Quinteto de vento Op. 24 nº 2' de Paul Hindemith, exemplo do estilo neoclásico do compositor alemán, que destaca pola súa claridade formal, riqueza rítmica e diálogo constante entre os instrumentos.

Este concerto, cunha duración aproximada de 30 minutos, forma parte do proxecto pedagóxico da EAEM, orientado a ofrecer ao seu alumnado unha formación integral e unha experiencia real de escenario desde as primeiras etapas da súa traxectoria profesional. A través destas iniciativas, a institución reafirma o seu compromiso coa excelencia musical e coa creación de novas xeracións de intérpretes, achegando ao público propostas de calidade nun formato próximo e accesible.

