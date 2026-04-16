Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

MoradAura celebra en Iria Flavia una jornada feminista sobre la memoria del campo de concentración de Padrón

El encuentro, que tendrá lugar este sábado en la Casa dos Capeláns, reunirá a expertas para abordar la historia democrática con perspectiva de género

Eladio Lois
Eladio Lois
16/04/2026 06:24
Casa dos Capeláns
Casa dos Capeláns
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La asociación feminista MoradAura, con presencia en la comarca del Sar, celebrará este sábado 18 de abril la III Xornada de Memoria Feminista centrada en el campo de concentración de Padrón. La actividad se desarrollará a partir de las 11.00 horas en la Casa dos Capeláns, en Iria Flavia, con la colaboración del Concello de Padrón. 

Bajo el título Onde habita a memoria, la jornada propone una reflexión sobre la historia democrática incorporando la perspectiva de género, con especial atención a la falta de investigación sobre el papel de las mujeres y su impacto en la construcción de la memoria colectiva.

Cati Calo, autora de ‘La Señora de Pedramoura’

La novela ‘La Señora de Pedramoura’ llegará a Milladoiro tras su salto internacional al mercado checo

Más información

El encuentro contará con la participación de expertas como Conchi López Sánchez, Encarna Otero e Iria Morgade, que abordarán distintos aspectos vinculados a las memorias minorizadas y su contribución a una narrativa histórica más completa

Un espacio para el diálogo y la reflexión

La iniciativa se enmarca en el trabajo de MoradAura por poner en valor la memoria histórica desde una mirada feminista. Según la entidad, la jornada busca visibilizar relatos olvidados y fomentar el debate en torno a la relación entre memoria, justicia y reparación.

El evento será de carácter gratuito y abierto al público, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y diálogo entre personas interesadas en la memoria democrática y la igualdad. La actividad se desarrollará durante la mañana y combinará intervenciones con momentos de participación colectiva.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

Polémica por las nuevas gárgolas 'empaladas' del Hostal dos Reis Católicos
Eladio González Lois
Presentación del Campus AC33 en Vedra con autoridades y responsables deportivos

El campus de Alberto Corbacho aterriza en Vedra para impulsar el baloncesto base
Eladio González Lois
Pleno municipal de Brión en el que se aprobó el V Plan de Igualdad

Brión aprueba un plan para integrar la perspectiva de género en la gestión municipal cotidiana
Eladio González Lois
Sandra Rusch Morono presentó este miércoles su obra

La huella de Juana de América llega a Compostela
Eladio González Lois