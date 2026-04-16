MoradAura celebra en Iria Flavia una jornada feminista sobre la memoria del campo de concentración de Padrón

Casa dos Capeláns

La asociación feminista MoradAura, con presencia en la comarca del Sar, celebrará este sábado 18 de abril la III Xornada de Memoria Feminista centrada en el campo de concentración de Padrón. La actividad se desarrollará a partir de las 11.00 horas en la Casa dos Capeláns, en Iria Flavia, con la colaboración del Concello de Padrón.

Bajo el título Onde habita a memoria, la jornada propone una reflexión sobre la historia democrática incorporando la perspectiva de género, con especial atención a la falta de investigación sobre el papel de las mujeres y su impacto en la construcción de la memoria colectiva.

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El encuentro contará con la participación de expertas como Conchi López Sánchez, Encarna Otero e Iria Morgade, que abordarán distintos aspectos vinculados a las memorias minorizadas y su contribución a una narrativa histórica más completa.

Un espacio para el diálogo y la reflexión

La iniciativa se enmarca en el trabajo de MoradAura por poner en valor la memoria histórica desde una mirada feminista. Según la entidad, la jornada busca visibilizar relatos olvidados y fomentar el debate en torno a la relación entre memoria, justicia y reparación.

El evento será de carácter gratuito y abierto al público, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y diálogo entre personas interesadas en la memoria democrática y la igualdad. La actividad se desarrollará durante la mañana y combinará intervenciones con momentos de participación colectiva.