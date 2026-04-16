Más empresas y más apoyo: así crece el emprendimiento de la mano de la Cámara de Comercio de Santiago

Cámara de Comercio de Santiago de Compostela Cedida

La Cámara de Comercio de Santiago ha consolidado su papel como referente del emprendimiento en su ámbito territorial con una estrategia centrada en la formación, el acompañamiento y el acceso a recursos para emprendedores. Coincidiendo con el Día Mundial del Emprendimiento, la entidad destaca los resultados alcanzados en 2025, con más de 280 asesoramientos y cerca de 70 nuevas iniciativas empresariales impulsadas.

Programas que generan nuevas empresas

La actividad de la Cámara se articula a través de diferentes programas que abarcan todo el proceso emprendedor, desde la idea inicial hasta la consolidación del negocio. Entre ellos, el Programa Emprendedoras ha registrado 285 asesoramientos y la creación de 47 empresas, consolidándose como una herramienta clave para fomentar el autoempleo femenino.

En paralelo, el programa Provincia Emprendedora ha atendido a 83 personas y ha facilitado la puesta en marcha de 22 nuevas empresas. A estas iniciativas se suma la apuesta por la cultura emprendedora desde edades tempranas, con 52 sesiones en centros educativos en las que participaron 943 estudiantes, así como acciones dirigidas a alumnado de formación profesional en colaboración con el Concello de Santiago.

Infraestructuras y proyección para el ecosistema emprendedor

El ecosistema emprendedor se completa con infraestructuras como el Vivero de Empresas, que cuenta con una ocupación del 100% y alberga actualmente 16 empresas en formato presencial y 19 en modalidad virtual, tras haber incubado más de medio millar de proyectos desde su creación.

A este espacio se suma el Coworking Digital CCompostela, que ha apoyado 47 iniciativas en 2025, así como la Incubadora de Alta Tecnología y el Biopolo de A Sionlla, enfocados en proyectos innovadores vinculados a sectores estratégicos como la biotecnología o la economía del conocimiento.

En el ámbito formativo, la Cámara ha impulsado itinerarios adaptados a las necesidades del mercado dentro de programas como España Emprende y Emprendedoras, permitiendo que 120 personas mejorasen sus capacidades emprendedoras durante el último año.

La entidad complementa su actividad con la participación en proyectos europeos como Erasmus for Young Entrepreneurs, que ha facilitado más de 110 intercambios desde 2023, así como iniciativas orientadas a fomentar la innovación y el emprendimiento en sectores emergentes. Estas acciones refuerzan su papel como agente clave en la dinamización económica de Santiago, contribuyendo a la creación de empleo, la fijación de población y el desarrollo de un tejido empresarial más competitivo y resiliente.