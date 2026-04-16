La USC impulsa DigiTrack, una herramienta pública para analizar cómo evolucionan los derechos digitales en Internet

Equipo del CiTIUS de la USC, responsable del desarrollo de DigiTrack Cedida

La Universidade de Santiago de Compostela ha presentado DigiTrack, una herramienta pública diseñada para analizar la evolución de los derechos digitales en Internet a partir de contenidos procedentes de fuentes abiertas. El proyecto, impulsado por el Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) en colaboración con la Fundación Hermes, se enmarca en el Observatorio de Dereitos Dixitais (ODD), con el apoyo de Red.es.

Una plataforma para ordenar el debate digital

DigiTrack permite consultar y analizar información procedente de noticias, redes sociales, blogs y otros espacios online, con el objetivo de ofrecer una visión estructurada del debate público en torno a cuestiones como la privacidad, el acceso a la información o la participación digital.

El sistema está diseñado para identificar temas emergentes, seguir su evolución en el tiempo y analizar el sentimiento y las emociones asociados a los contenidos recopilados. De este modo, facilita una lectura más ordenada de la conversación digital y contribuye a generar conocimiento útil para la toma de decisiones y el análisis social.

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El investigador del CiTIUS David E. Losada, responsable del desarrollo, explica que la herramienta incorpora tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y recuperación de información, permitiendo funciones como la organización automática por subtemas o la consulta mediante buscador en texto libre.

Investigación aplicada al servicio público

El proyecto responde al objetivo del Observatorio de Dereitos Dixitais de reforzar el seguimiento, la difusión y la promoción de estos derechos entre la ciudadanía, las administraciones y el ámbito académico. En este sentido, el director científico del CiTIUS, Senén Barro, señala que DigiTrack busca transformar información dispersa en conocimiento útil para comprender mejor cómo se perciben y evolucionan los derechos digitales en la conversación pública.

Por su parte, la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, destaca que esta iniciativa refleja la capacidad de la universidad pública para conectar investigación y servicio a la sociedad, abordando retos vinculados a la transformación digital. En la misma línea, la directora general de la Fundación Hermes, Luisa Alli, subraya la importancia de contar con herramientas que permitan pasar de un enfoque teórico a una observación y análisis efectivos de los derechos digitales.

DigiTrack está concebida como un recurso dirigido a administraciones, periodistas, investigadores y organizaciones sociales, al proporcionar una base estructurada para detectar tendencias, analizar cambios en la percepción social y apoyar iniciativas vinculadas a la ciudadanía digital. Con esta herramienta, el Observatorio de Dereitos Dixitais refuerza su capacidad de análisis, convirtiendo la conversación digital en información más comprensible y reutilizable.