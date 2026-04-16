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Santiago de Compostela

La huella de Juana de América llega a Compostela

Santiago acogió la presentación de ‘De luces y sombras’, el poemario de Sandra Rüsch Morono, junto a manuscritos inéditos de Juana de Ibarbourou

Eladio Lois
Eladio Lois
16/04/2026 10:53
Sandra Rusch Morono presentó este miércoles su obra
Sandra Rusch Morono presentó este miércoles su obra
Cedida
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El Museo do Pobo Galego fue escenario de la presentación de ‘De luces y sombras’, el poemario de la escritora uruguaya Sandra Rüsch Morono, en un acto que incluyó también la entrega de documentos manuscritos originales de Juana de Ibarbourou, conocida como Juana de América. La cita sirvió para reivindicar la figura de la poeta y su vínculo con Galicia, así como para estrechar las relaciones culturales entre ambos territorios.

La presentación tuvo lugar en el Museo do Pobo Galego
La presentación tuvo lugar en el Museo do Pobo Galego
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El encuentro fue organizado por el Consulado de Uruguay, en colaboración con el Museo do Pobo Galego y la Secretaría Xeral da Lingua de la Xunta de Galicia.

El acto contó con la presencia de la subdirectora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística de la Xunta, María Coutinho Villanueva; el cónsul de Uruguay en Galicia, Cantabria, País Vasco y Asturias, Ramiro Rodríguez Bauseró; la propia autora; la encargada de la presentación, Mariela Andriolo Gutman; y la presidenta del Padroado del Museo, Concha Losada.

Homenaje a Juana de América

Durante la presentación, Rüsch Morono ofreció un coloquio centrado en la figura de Juana de Ibarbourou, poeta uruguaya e hija de la emigración gallega, a la que rindió homenaje tanto a través de su obra como de su intervención.

Uno de los momentos más destacados llegó al final del acto, con la entrega de manuscritos originales, copias y documentos de la autora, que pasan a formar parte del archivo del Museo do Pobo Galego. Entre ellos se encuentra el poema que Ibarbourou dedicó a Galicia, publicado en 1950 en su obra ‘Perdida’.

Además, el museo incorpora también un retrato de la poeta firmado por el artista Lázaro Estévez, quien participó en el acto y donó esta pieza a la institución.

Una trayectoria vinculada a la poesía iberoamericana

Sandra Rusch Morono forma parte de diversas entidades literarias internacionales, como Aude, la Red Poética Uruguaya o la Sociedad Argentina de Escritores Alfonsina Storni. Su obra está incluida en la antología ‘Las maestras de América’, dedicada a figuras clave como Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni. 

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