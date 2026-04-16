Jesús Sanmartín Matalobos, reelixido decano da Facultade de Química da USC
O catedrático aposta por mellorar infraestruturas, xestión administrativa e titulacións no novo mandato
O catedrático da área de Química Inorgánica Jesús Sanmartín Matalobos repetirá como decano da Facultade de Química logo de ser reelixido nas eleccións que se desenvolveron este xoves 16 con 44 votos favor e cinco en branco. Sanmartín Matalobos asentará o seu mandato en tres eixos: infraestruturas, administración e titulacións.
No relativo ao primeiro ámbito, o profesor Sanmartín poñerá o foco na rehabilitación do centro, así como na reparación, ampliación e mellora da infraestrutura. A xestión de procedementos será outro dos seus eidos de actuación a prol de acadar unha maior eficiencia organizativa e mellor atención do estudantado. Finalmente, o decano proseguirá o seu labor de mellora das titulacións do centro. Para o profesor, o seu proxecto baséase no diálogo, consenso, transparencia, traballo, compromiso e experiencia.
Traxectoria
Jesús Sanmartín Matalobos é doutor en Farmacia pola USC e desenvolve a súa carreira académica no Departamento de Química Inorgánica, onde ingresou en 1994 e onde acadou a cátedra en 2025. Foi secretario académico da Facultade de Química entre 2014 e 2022 e exerce como decano desde ese ano.
A súa traxectoria investigadora inclúe máis de 150 publicacións científicas e unha ampla participación en congresos, centrada en ámbitos como o magnetismo molecular, a química supramolecular ou a bioquímica inorgánica. Participou en proxectos de investigación a nivel internacional, estatal e autonómico, e tamén colaborou co sector empresarial.
Coordina o grupo de investigación en Coordinación e Química Supramolecular da USC, no que dirixiu varias teses de mestrado e doutoramento. Ademais, forma parte do equipo editorial da revista científica 'Crystals', onde exerce como editor xefe dunha das súas seccións.