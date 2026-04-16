El campus de Alberto Corbacho aterriza en Vedra para impulsar el baloncesto base

Presentación del Campus AC33 en Vedra con autoridades y responsables deportivos Cedida

El Campus AC33, impulsado por el jugador profesional Alberto Corbacho, desembarca en Vedra como una de las propuestas destacadas del verano en el ámbito del baloncesto base. La iniciativa fue presentada este martes con la colaboración de la Escola Deportiva Vedra Boqueixón, en un acto institucional que contó con la presencia de representantes municipales y de la propia entidad deportiva.

Un campus centrado en formación y valores

El Campus AC33 está dirigido a jóvenes jugadores y jugadoras de baloncesto y pone el foco en el desarrollo técnico, pero también en la transmisión de valores deportivos y convivencia.

Tras varias ediciones celebradas con éxito, el proyecto continúa creciendo y se consolida como una de las iniciativas de referencia dentro del baloncesto formativo en Galicia, ampliando ahora su alcance con su llegada al municipio de Vedra.

Apoyo institucional y colaboración local

La presentación contó con la participación del alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro; el alcalde de Vedra, Carlos Martínez; el presidente de la Escola Deportiva Vedra Boqueixón, Luís Carbia; y el propio Alberto Corbacho, entre otros representantes del ámbito deportivo y municipal.

También asistieron la secretaria de la entidad, Silvia Fernández; el entrenador del Basket Ribadulla, José Souto; y el concejal de Deportes de Vedra, Juan Cernadas.