El Ateneo de Santiago analiza el papel de China y las oportunidades para la UE en un mundo incierto

La profesora de la USC Montserrat Pintado, participante en la sesión Cedida

El Ateneo de Santiago acogerá este jueves, 16 de abril, una nueva sesión del seminario Europa centrada en el papel de China en el actual contexto internacional. La cita, organizada en colaboración con la Asociación Federalista de Galicia, tendrá lugar a las 19.30 horas en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo, en la Praza de Salvador Parga.

La sesión contará con la participación de la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidade de Santiago de Compostela, Montserrat Pintado, quien ofrecerá la charla titulada «China dende Europa: oportunidades para a UE nun contexto internacional incerto». El acto estará presentado por la profesora de Política de la Unión Europea Cristina Ares Castro-Conde.

China y el nuevo escenario global

Durante la conferencia se abordará el papel de China en un escenario internacional marcado por la creciente incertidumbre y la transformación de las dinámicas de poder. En este contexto, la Unión Europea se enfrenta al reto de redefinir su relación con el gigante asiático, en un momento en el que percibe un distanciamiento progresivo de su aliado transatlántico y una evolución hacia un mundo menos multilateral.

La sesión analizará cómo China se consolida como un actor clave no solo por sus capacidades materiales, sino también por su papel como defensor de la orden internacional, así como las implicaciones que esto tiene para Europa. En este marco, se examinará la complejidad de una relación que la UE ha definido tradicionalmente como la de un socio, competidor y rival al mismo tiempo.