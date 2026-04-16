Brión aprueba un plan para integrar la perspectiva de género en la gestión municipal cotidiana

Pleno municipal de Brión en el que se aprobó el V Plan de Igualdad Concello de Brión

El pleno municipal de Brión aprobó por unanimidad el V Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2026-2030), un documento estratégico que busca avanzar hacia una igualdad real en el municipio mediante la incorporación de la perspectiva de género en la gestión diaria.

El alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, destacó la implicación de la ciudadanía en la elaboración del plan, que fue sometido a un proceso de consulta abierta. Según explicó, este trabajo permitió recoger propuestas e inquietudes vecinales y elaborar una diagnosis de la realidad municipal desde una perspectiva de género.

El documento incluye un código de buenas prácticas orientado a integrar la igualdad en la actividad municipal cotidiana y fija objetivos concretos para eliminar cualquier forma de discriminación por razón de sexo.

Medidas en marcha para mejorar el IES de Brión

En el turno de preguntas, el alcalde informó de que la Delegación Territorial de Educación está tramitando el expediente para la instalación de vinilos en las aulas del IES de Brión, con el objetivo de reducir el calor y atender las demandas de la comunidad educativa.

Según trasladó el regidor, se está a la espera de que la administración autonómica concrete las fechas de ejecución de esta actuación.

Por su parte, la portavoz del grupo de gobierno, Sandy Cebral, reiteró el respaldo municipal a estas demandas y precisó que el Concello recibió una única solicitud formal sobre este problema, presentada por la ANPA Pedra Viada en junio de 2025, que fue trasladada a la Consellería de Educación.

El pleno aprobó además dos declaraciones institucionales vinculadas al Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, y a las reivindicaciones de la Federación Española de Enfermedades Raras.