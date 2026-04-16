Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Real Filharmonía de Galicia estrea 'Animalia', un espectáculo familiar para achegar a música clásica

O Auditorio de Galicia acollerá o sábado un concerto aberto ao público tras varias funcións dirixidas a centros educativos

Adriana Quesada
16/04/2026 07:24
A proposta combina música e narración con obras de grandes compositores e interpretación actoral para introducir o público infantil no universo orquestral
A Real Filharmonía de Galicia presenta esta semana “Animalia”, unha proposta didáctica e familiar que invita a pequenos e maiores a descubrir a música a través dun espectáculo protagonizado por dous simpáticos felinos.

Con unha linguaxe próxima, humor e moita imaxinación, “Animalia” propón descubrir que historias agochan as composicións de grandes autores e, ao mesmo tempo, que terían que dicir os gatos deses compositores. Baixo esta premisa, o concerto combina música e narración para achegar o universo orquestral dun xeito accesible e divertido, con obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert, Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven e Piotr Ilich Chaikovski.

O espectáculo contará coa participación dos actores Sofía Nereida e António Miguel Teixeira, que ao longo dos últimos anos teñen colaborado en diversas ocasións coa Real Filharmonía de Galicia en propostas familiares como “Mini Mozart” e “O Grande Beethoven”, achegando unha interpretación chea de frescura, humor e complicidade co público máis novo.

xoves 16 e o venres 17 haberá pases exclusivos para os centros educativos que o solicitaron mentres que o sábado 18, ás 18.00 horas, terá lugar no Auditorio de Galicia, un concerto familiar, aberto ao público, a un prezo de 3€. O programa inclúe obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert, Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven e Piotr Ilich Chaikovski.

Te puede interesar

Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

Polémica por las nuevas gárgolas 'empaladas' del Hostal dos Reis Católicos
Eladio González Lois
Presentación del Campus AC33 en Vedra con autoridades y responsables deportivos

El campus de Alberto Corbacho aterriza en Vedra para impulsar el baloncesto base
Eladio González Lois
Pleno municipal de Brión en el que se aprobó el V Plan de Igualdad

Brión aprueba un plan para integrar la perspectiva de género en la gestión municipal cotidiana
Eladio González Lois
Sandra Rusch Morono presentó este miércoles su obra

La huella de Juana de América llega a Compostela
Eladio González Lois