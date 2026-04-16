Santiago de Compostela

A ETSE celebra a festividade de Leonardo da Vinci cun acto centrado no crecemento e a innovación

A Escola de Enxeñaría destaca o aumento de titulacións, a implicación do estudantado e a súa aposta pola excelencia académica

Redacción
16/04/2026 16:30
O acto incluíu a inauguración do novo nome do salón de actos, a presentación dunha conferencia sobre computación avanzada e a entrega dos premios anuais do centro
Santi Alvite
A Escola Técnica Superior de Enxeñaría celebrou este xoves 16 a festividade do centro, Leonardo Da Vinci, que inaugurou a vicerreitora de Investigación e Ciencia Aberta, Almudena Hospido, nun acto no que a directora da Escola, Julia González Álvarez, salientou a “moi significativa” etapa de crecemento que o centro está a vivir. Hoxe a ETSE, que reúne máis dun milleiro de estudantes, imparte once titulacións oficiais, tres graos e oito mestrados.

“Este crecemento -dixo a directora- é un sinal da consolidación e do atractivo da nosa oferta formativa, pero tamén supón unha responsabilidade importante para seguir construíndo unha escola cohesionada e participativa”. A este respecto, puxo o foco no estudantado do centro, cunha participación “moi activa nos órganos de goberno, pero tamén máis alá destes espazos formais”. 

Na inauguración interviñeron tamén a secretaria do centro, Nelly Condori Fernández, que leu a memoria de actividades da Escola no curso pasado; e o presidente da representación do estudantado da ETSE, Xián Núñez Carballido.

Renomeando a escola

Aproveitando a celebración, inaugurouse cunha placa o novo nome do salón de actos da Escola, que pasa a chamarse Leonardo da Vinci “para así lembrar o espírito de curiosidade e innovación que queremos transmitir ao noso estudantado”, manifestou Julia González. Ademais, a directora anunciou que, a proposta da Comisión de Igualdade, dúas aulas levarán os nomes de Ada Lovelace, pioneira da computación e considerada por moitos como a primeira programadora da historia, e Nina Thornhill, investigadora recoñecida internacionalmente no ámbito da enxeñaría química e do control de procesos industriais.

O relatorio deste ano correspondeulle á directora do Centro Internacional de Cuántica de Fujitsu e egresada de Enxeñaría Química da USC, Almudena Justo Martínez, e levou por título ‘De moléculas a qubits: liderando a nova era da enxeñaría con HPC para IA e cuántica’. Na súa charla falou dun ámbito tecnolóxico punteiro, no que converxen a computación de altas prestacións, a intelixencia artificial e a computación cuántica. Para a decana, “o seu exemplo ilustra ademais moi ben a versatilidade da enxeñaría química e como unha formación sólida en enxeñaría permite adaptarse e contribuír a campos moi diversos e en continua evolución”.

A celebración serviu tamén para recoñecer o labor académico e investigador do estudantado e profesorado mediante a entrega dos galardóns anuais da Escola
Santi Alvite

Numerosos premios

Como cada ano, no transcurso do acto tivo lugar a entrega dos premios que concede a escola: os Extraordinarios Fin de Carreira, a Mellores Expedientes, Mellores TFG e TFM, Calidade Lingüística de TFG e TFM, o Leonardo á Docencia e á Investigación, o Ángela Ruiz Robles á excelencia Docente e Investigadora, o Beatrice Alice Hicks ao estudantado máis comprometido coa participación universitaria, o VEOLIA ao mellor TFM no Máster en Enxeñaría Ambiental e o DXC ao mellor TFM no Máster en Tecnoloxías de Análise de Masivos: Big Data.

Te puede interesar

O acto incluíu a inauguración do novo nome do salón de actos, a presentación dunha conferencia sobre computación avanzada e a entrega dos premios anuais do centro

A ETSE celebra a festividade de Leonardo da Vinci cun acto centrado no crecemento e a innovación
Redacción
O profesor foi reelixido con ampla maioría e continuará á fronte do centro cun proxecto baseado na modernización das instalacións e na optimización do funcionamento académico

Jesús Sanmartín Matalobos, reelixido decano da Facultade de Química da USC
Adriana Quesada
El conselleiro José González inauguró el congreso destacando la función de los centros especiales de empleo en la inserción de personas con discapacidad

Santiago acoge el Congreso Nacional de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social
Adriana Quesada
Os grupos gañadores nas categorías xeral e escolar recibiron os premios nun acto que combinou actuacións musicais e interpretación en lingua de signos

Máis de 700 persoas celebraron o novo talento na gala do Enreguéifate
Redacción