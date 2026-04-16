A Escola Municipal de Música leva o seu Concerto para a Veciñanza ao barrio de San Pedro
A Banda e o Conxunto de Música Tradicional actuarán este sábado na Praza do 8 de Marzo nunha cita aberta á cidadanía
A Escola Municipal de Música (EMM) organiza, un ano máis, o seu tradicional Concerto para a Veciñanza. Este evento, no que participarán a Banda e o Conxunto de Música Tradicional, ten como obxectivo dar a coñecer o traballo realizado pola comunidade educativa da EMM e dinamizar a vida local e cultural dos barrios, procurando descentralizar e achegar a música a todos os sectores da poboación compostelá.
Este concerto é unha oportunidade para que toda a veciñanza vexa en primeira persoa o traballo que se realiza na Escola Municipal de Música, integrada na Concellería de Educación, que dirixe Míriam Louzao. A EMM promove o talento e a paixón pola música e o compromiso do equipo docente coa comunicade educativa, xa que as agrupacións son un dos piares fundamentais do traballo da Escola, dende o convencemento de que a música é un dos mellores medios para aprender, medrar e madurar.
A edición deste ano terá lugar no Barrio de San Pedro, na Praza do 8 de Marzo. O concerto está previsto para as 12.30h do sábado 18 de abril do 2026, cunha duración aproximada de 1 hora.
Con este evento, a Escola Municipal de Música continúa promovendo a cultura e a participación da veciñanza, contribuíndo a enriquecer a vida social e cultural de Santiago.
Míriam Louzao anima a toda a cidadanía a aproveitar esta oportunidade para gozar do talento, o esforzo e o compromiso que se realiza na EMM, facendo da música un elemento de unión e orgullo para Compostela.