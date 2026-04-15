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Santiago de Compostela

Un estudio liderado desde Santiago descubre nuevos beneficios de los fármacos para adelgazar sobre el hígado

El trabajo, publicado en ‘Cell Metabolism’, demuestra que estos medicamentos actúan directamente sobre el hígado y podrían ampliar sus usos terapéuticos

Eladio Lois
Eladio Lois
15/04/2026 07:15
La líder del proyecto, María Jesús González, junto al investigador Daniel Drucker
La líder del proyecto, María Jesús González, junto al investigador Daniel Drucker
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Un estudio internacional con participación destacada del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela ha identificado nuevos beneficios de los fármacos basados en GLP-1, utilizados habitualmente en el tratamiento de la diabetes y la obesidad, que ahora también muestran efectos protectores sobre el hígado.

La investigación, liderada por la científica María Jesús González Rellán en colaboración con la Universidad de Toronto y publicada en la revista ‘Cell Metabolism’, demuestra que la semaglutida actúa directamente sobre el tejido hepático, reduciendo la inflamación y la fibrosis y favoreciendo su recuperación. 

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Un cambio en la comprensión de estos fármacos

Hasta ahora, se consideraba que la mejoría en enfermedades hepáticas asociadas a la obesidad era consecuencia indirecta de la pérdida de peso. Sin embargo, el estudio revela que estos fármacos tienen una acción directa sobre células específicas del hígado, lo que explica por qué algunos pacientes mejoran incluso antes de adelgazar.

En concreto, los investigadores identificaron que el receptor de GLP-1 se encuentra en células endoteliales hepáticas que coordinan el funcionamiento del órgano. Al activarse con la semaglutida, se desencadena una respuesta que contribuye a disminuir la inflamación y la fibrosis.

La propia María Jesús González Rellán subraya que “identificar estos mecanismos directos nos ayuda a entender mejor su eficacia y abre la puerta a desarrollar terapias más específicas y a identificar qué pacientes pueden beneficiarse más de estos tratamientos”. 

Impacto global y relevancia para Galicia

La enfermedad hepática metabólica afecta a cerca del 30% de la población mundial y, hasta hace poco, carecía de tratamientos eficaces. Este hallazgo amplía las posibilidades terapéuticas de los fármacos basados en GLP-1 y refuerza su papel en el abordaje de patologías complejas.

El estudio se desarrolló en el laboratorio de Daniel Drucker, reconocido internacionalmente por sus investigaciones en este campo, y contó con la participación de investigadoras del CiMUS como Cristina Riobello y Marta Varela Rey, lo que pone de relieve el papel de la Universidade de Santiago en la investigación biomédica de alto impacto.

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