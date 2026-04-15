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Santiago de Compostela

‘Todas e todos contamos’ llega a Santiago: el programa inclusivo de Afundación hará parada el 5 de mayo

La iniciativa, desarrollada junto a la Fundación Igualarte, promueve valores de inclusión y diversidad en centros educativos gallegos

Eladio Lois
Eladio Lois
15/04/2026 07:43
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Santiago de Compostela será una de las paradas del programa educativo ‘Todas e todos contamos’, impulsado por Afundación, la Obra Social de ABANCA, que continúa su recorrido por Galicia en el último trimestre del curso 2025/2026.

La iniciativa llegará a la capital gallega el próximo 5 de mayo, cuando se desarrollará una de las sesiones en el CPR Plurilingüe San José de Cluny, dentro de un calendario que incluye ocho nuevas localidades en esta fase final del programa.

Este proyecto educativo, que cuenta con la colaboración de la Fundación Igualarte, ha alcanzado ya a más de 5.300 estudiantes de 51 centros escolares de las cuatro provincias gallegas, consolidándose como una propuesta de referencia en el ámbito de la sensibilización social. 

Una propuesta inclusiva que pasa por Santiago

El programa destaca por estar impartido por personas con discapacidad, que ejercen como monitores en actividades culturales dirigidas a alumnado desde infantil hasta secundaria. A través de esta fórmula, se busca no solo transmitir contenidos, sino también fomentar valores como la empatía, el respeto o la aceptación de la diferencia.

La interacción directa entre el alumnado y los monitores contribuye a mejorar la sensibilidad emocional de los estudiantes y favorece la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva, según destaca la organización. 

Cuentacuentos, teatro y audiovisuales para educar en valores

La programación incluye distintas propuestas adaptadas a cada etapa educativa, entre ellas cuentacuentos teatralizados, obras participativas, talleres musicales y proyecciones audiovisuales, que los centros pueden seleccionar según sus necesidades.

Entre las actividades previstas figuran iniciativas como ‘A familia’, centrada en la diversidad familiar y la lengua de signos; ‘A serea no océano’, que introduce la educación ambiental; o la obra ‘Las tareas del hogar entre todas e todos’, que aborda la igualdad de género desde el humor. Para el alumnado de secundaria, el programa incorpora cortometrajes que reflexionan sobre los prejuicios sociales y las barreras educativas.

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