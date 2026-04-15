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Santiago de Compostela

Santiago volverá a ser meta de la ‘Pontevedrada’ en su decimosexta edición

La marcha solidaria partirá el 25 de abril desde Pontevedra con más de 1.400 inscritos para promover la donación de órganos

Agencias
15/04/2026 17:45
El recorrido de 67 kilómetros por el Camino Portugués combinará actividad deportiva y concienciación social en una cita que busca implicar a nuevas generaciones
El recorrido de 67 kilómetros por el Camino Portugués combinará actividad deportiva y concienciación social en una cita que busca implicar a nuevas generaciones
Concello de Pontevedra
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El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha presentado este miércoles junto al presidente de la Asociación de Amigos de Pontevedra (Asampo), Francisco Pérez-Mirás Miguéns, la decimosexta edición de la 'Pontevedrada', una marcha nocturna de carácter solidario que volverá a unir la ciudad con Santiago de Compostela a través del Camino Portugués.

La cita tendrá lugar el sábado 25 de abril, con salida prevista a las 20.00 horas desde la avenida de Montero Ríos, frente al Pazo de la Diputación.

A día de hoy, la convocatoria ya ha despertado un notable interés, con alrededor de 1.400 personas inscritas, una cifra que la sitúa cerca de su récord histórico de participación.

Así, la 'Pontevedrada' propone un recorrido de 67 kilómetros hasta la Praza do Obradoiro, combinando esfuerzo físico y compromiso social.

El objetivo principal es fomentar la donación de órganos, tejidos y sangre, una causa que continúa siendo prioritaria pese a los buenos datos nacionales.

Desde el Ayuntamiento se desplegará un dispositivo de apoyo que incluirá la colaboración de Protección Civil hasta el límite con el municipio de Barro. Además, se habilitarán autobuses para facilitar el regreso de aquellas personas que, por cualquier motivo, no puedan completar la caminata.

Seguir concienciando 

Por su parte, el responsable de Asampo ha puesto el foco en la dimensión social del evento y en la necesidad de seguir concienciando. Ha recordado que, aunque España lidera las tasas de donación, miles de pacientes siguen sin recibir a tiempo un órgano, y ha destacado también el elevado número de personas en tratamiento de diálisis en el país. "Se pierden muchas oportunidades que podrían salvar vidas", ha advertido.

Como novedades, esta edición incorporará un ambiente más animado en la salida con la actuación de la batucada Os Vikingos, así como el testimonio de una madre cuyo hijo, hoy de cinco años, pudo salir adelante gracias a un trasplante hepático cuando tenía tres.

La organización ha puesto en valor el creciente interés entre la población joven, un dato que consideran especialmente positivo para garantizar el relevo generacional en este tipo de iniciativas solidarias.

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