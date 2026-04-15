Santiago propone seis rutas gratuitas para descubrir su historia a través de las relaciones humanas

Los recorridos se desarrollarán entre abril y junio con inscripción previa en la web de Compostela Cultura Concello de Santiago

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha presentado este martes los itinerarios Patrimonio C. Un total de seis recorridos gratuitos para profundizar en la historia y patrimonio de la capital gallega.

Tal y como ha explicado Louzao en rueda de prensa, esta nueva edición invita a descubrir la ciudad desde las relaciones humanas que dejaron pisadas en ella. "Queremos acercar nuevas maneras de pasear, de mirar y de conocer Compostela", ha subrayado.

"No hablamos solo de parejas de la forma más convencional que podamos entender cada quien, sino de relaciones que fueron dejando una huella en el tejido, en el relato de la nuestra ciudad: Alianzas, enfrentamientos, amistades, hermandades, afectos", ha indicado.

Concretamente, los paseos serán conducidos por Emma Gutiérrez Castro y se desarrollarán los días 22 de abril; 6 y 20 de mayo; y 3, 10 y 17 de junio, siempre a las 19.30 horas. Así, los recorridos tendrán hora y media de duración.

En este sentido, la participación es gratuita, aunque las personas interesadas deberán realizar una inscripción previa a través de la web Compostela Cultura a partir de este viernes, 17 de abril a las 12.00 horas.

Según ha detallado Louzao, los itinerarios recuperarán historias silenciadas, a través de las figuras como las hermanas Maruxa y Coralia Fandiño; la relación entre Camiño Díaz Baliño y Ánxel Casal; el vínculo entre Rosalía de Castro y Federico García Lorca o el de Valle-Inclán y Manuel Otero Acevedo.

También, incluirán relaciones marcadas por el poder, como la de Xelmírez y la reina Urraca, y la de las hermanas Elisa y Jimena Fernández de la Vega, pioneras que abrieron camino para las mujeres en la ciencia.