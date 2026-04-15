Santiago de Compostela

Santiago impulsa en Pontepedriña un modelo pioneiro de xestión da auga pluvial

A actuación de renaturalización incorpora sistemas drenantes para mellorar a resiliencia urbana fronte ao cambio climático

Redacción
15/04/2026 17:27
O proxecto, cun investimento de 1,8 millóns de euros, forma parte da iniciativa Entre Sar e Sarela e permitirá ampliar as zonas verdes e reducir o risco de inundacións na cidade
O proxecto, cun investimento de 1,8 millóns de euros, forma parte da iniciativa Entre Sar e Sarela e permitirá ampliar as zonas verdes e reducir o risco de inundacións na cidade
Concello de Santiago
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Rei, visitou este mércores o Barrio Verde de Pontepedriña xunto co concelleiro de Vías e Obras, Xesús Domínguez, para supervisar a actuación de renaturalización que impulsa o Concello de Santiago. Nesta intervención salienta o novidoso sistema de xestión das augas pluviais, destinado a aumentar a resiliencia da cidade fronte ao cambio climático, que supón un cambio de paradigma.

Como alternativa á recollida da auga da chuvia pola rede municipal de drenaxe, estase traballando nun novo sistema de condución cara ás novas zonas verdes da rúa, deseñadas como áreas drenantes. A función destas é eliminar os residuos e a contaminación da auga e favorecer a súa infiltración no terreo. O funcionamento deste novo sistema, que será medido nos próximos anos, servirá para transformar outras áreas de Santiago e mellorar a adaptación da cidade fronte a eventos climáticos imprevisíbeis e de maior pluviometría, coma os que se rexistraron durante o pasado inverno.

En declaracións aos medios de comunicación, Goretti Sanmartín fixo fincapé en que “Compostela avanza cara a un novo modelo de xestión da auga pluvial máis sustentable e que permitirá paliar os efectos do cambio climático e reducir o risco de inundación noutros puntos da cidade”. Sanmartín Rei destacou que os traballos no Barrio Verde de Pontepedriña avanzan e puxo o foco no carácter modélico desta actuación, que ten como obxectivo mellorar a calidade ambiental do espazo público e a vida das persoas.

Extensión da zona verde por Pontepedriña

A rexedora e o responsable municipal de Vías e Obras iniciaron a visita na rúa do Escultor Camilo Otero, onde puideron observar a intervención no parque Eugenio Granell e no noiro do IES de Pontepedriña. Desde alí revisaron tamén a balsa de biorremediación destinada a recoller a auga da chuvia da rúa de Amor Ruibal, así como a calella polo que discorre a canle.

A continuación, na rúa de Amor Ruibal, Sanmartín e Domínguez comprobaron a transformación case completa dunha marxe da vía e a evolución dos traballos na outra.

A renaturalización abrangue todo o barrio de Pontepedriña, cun investimento de 1,8 millóns de euros. Está incluída no proxecto Entre Sar e Sarela, do que forma parte o Concello xunto coa USC e conta co cofinanciamento da Unión Europea con fondos Next Generation a través da Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecolóxica. En palabras da alcaldesa, esta profunda intervención supón “estender até a rúa Amor Ruibal a zona verde que anteriormente ficaba limitada ao Parque Eugenio Granell”.

