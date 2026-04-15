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Santiago de Compostela

Santiago acoge este miércoles la entrega de los premios científicos de la Real Academia Galega de Ciencias

El acto, abierto al público, reconocerá avances en tecnología, divulgación y periodismo científico con presencia institucional y académica

Eladio Lois
Eladio Lois
15/04/2026 06:07
Pazo de San Roque, lugar de celebración de los premios de la RAGC en Santiago
Pazo de San Roque, lugar de celebración de los premios de la RAGC en Santiago
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Santiago de Compostela acogerá este miércoles, 15 de abril, el acto de entrega de los premios anuales de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), que se celebrará a las 18.30 horas en el Pazo de San Roque y estará abierto al público.

La ceremonia reconocerá los Premios a la Transferencia de Tecnología en Galicia, el Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas y el Premio de Divulgación Científica 2026, en una cita que reunirá a destacados representantes del ámbito científico, académico e institucional de la comunidad. 

Premios a la investigación, la empresa y la comunicación científica

En el ámbito de la transferencia de tecnología, el galardón Francisco Guitián Ojea ha sido concedido a un proyecto del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), liderado por Francisco Campos, centrado en mejorar el tratamiento del ictus isquémico.

Por su parte, el premio Fernando Calvet Prats ha recaído en el Grupo de Control no Lineal de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, coordinado por Miguel Ramón Díaz-Cacho, por un caso de éxito en transferencia tecnológica al tejido empresarial.

En cuanto al periodismo científico, el reconocimiento ha sido para la periodista Teresa Rocamonde, con un accésit para Cinthya Martínez y el cámara Alejandro López-Benito, mientras que el Premio de Divulgación Científica ha recaído en el neurocientífico Xurxo Mariño. 

El acto contará con la asistencia del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez; la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; y la rectora de la Universidade de Santiago, Rosa M. Crujeiras, entre otras autoridades del ámbito científico y cultural gallego.

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