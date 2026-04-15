Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago abre unha enquisa cidadá para definir o modelo turístico ata 2030

Turismo de Santiago promove a participación do sector e da veciñanza nun proceso de diagnose con cuestionarios, grupos focais e entrevistas

Redacción
15/04/2026 17:26
Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago
A iniciativa busca recoller percepcións e propostas para avanzar cara a un modelo turístico sostible baseado no equilibrio entre visitantes, sector e residentes
Cedida
Turismo de Santiago promove a participación do sector e a veciñanza na planificación do modelo turístico que desenvolverá a cidade ata o ano 2030. Para facilitar a recollida do parecer e as ideas, tanto do sector turístico, como de sectores relacionados indirectamente, así como do conxunto da cidadanía, Turismo de Santiago vén de publicar unha enquisa aberta na que anima a participar neste diálogo.

Trátase dun pequeno cuestionario, totalmente anonimizado, que propón 20 preguntas con diversas opcións coas que se valorará o sentir das persoas participantes. Ademais conta, en varias cuestións, cun espazo de resposta aberto pero guiado para a achega de ideas. Pódese acceder á enquisa ata o día 9 de maio.

Esta acción forma parte dun traballo de diagnose máis amplo, que se levará a cabo durante este mes de abril, no que se celebrarán 11 grupos focais organizados por temáticas co obxectivo de promover o diálogo, a interacción e o intercambio de ideas construtivo e obter unha visión colectiva. Á enquisa e aos grupos focais súmanse varias entrevistas individuais en profundidade a actores chave da cidade e o sector en Galicia.

Estas tres accións permitirán analizar as experiencias, percepcións e perspectivas de cada persoa participante e poder abordar aspectos concretos cos que acadar un coñecemento máis profundo das dinámicas locais que acompañen ao diagnóstico. O traballo estase a levar a cabo a través de datos e estatísticas cos que se pretende obter unha radiografía o máis exacta posible da situación turística en Compostela.

Te puede interesar

El recorrido de 67 kilómetros por el Camino Portugués combinará actividad deportiva y concienciación social en una cita que busca implicar a nuevas generaciones

Santiago volverá a ser meta de la ‘Pontevedrada’ en su decimosexta edición
Agencias
O proxecto, cun investimento de 1,8 millóns de euros, forma parte da iniciativa Entre Sar e Sarela e permitirá ampliar as zonas verdes e reducir o risco de inundacións na cidade

Santiago impulsa en Pontepedriña un modelo pioneiro de xestión da auga pluvial
Redacción
Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago

Santiago abre unha enquisa cidadá para definir o modelo turístico ata 2030
Redacción
Estado de las pistas

El PP de Santiago denuncia el mal estado de las pistas deportivas de Rodríguez de Viguri
Eladio González Lois