Santiago abre unha enquisa cidadá para definir o modelo turístico ata 2030
Turismo de Santiago promove a participación do sector e a veciñanza na planificación do modelo turístico que desenvolverá a cidade ata o ano 2030. Para facilitar a recollida do parecer e as ideas, tanto do sector turístico, como de sectores relacionados indirectamente, así como do conxunto da cidadanía, Turismo de Santiago vén de publicar unha enquisa aberta na que anima a participar neste diálogo.
Trátase dun pequeno cuestionario, totalmente anonimizado, que propón 20 preguntas con diversas opcións coas que se valorará o sentir das persoas participantes. Ademais conta, en varias cuestións, cun espazo de resposta aberto pero guiado para a achega de ideas. Pódese acceder á enquisa ata o día 9 de maio.
Esta acción forma parte dun traballo de diagnose máis amplo, que se levará a cabo durante este mes de abril, no que se celebrarán 11 grupos focais organizados por temáticas co obxectivo de promover o diálogo, a interacción e o intercambio de ideas construtivo e obter unha visión colectiva. Á enquisa e aos grupos focais súmanse varias entrevistas individuais en profundidade a actores chave da cidade e o sector en Galicia.
Estas tres accións permitirán analizar as experiencias, percepcións e perspectivas de cada persoa participante e poder abordar aspectos concretos cos que acadar un coñecemento máis profundo das dinámicas locais que acompañen ao diagnóstico. O traballo estase a levar a cabo a través de datos e estatísticas cos que se pretende obter unha radiografía o máis exacta posible da situación turística en Compostela.