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Santiago de Compostela

Regresa el festival de cine gratuito a Brión

‘O Tremo’ ofrecerá cuatro de las películas gallegas más destacadas del año con entrada libre

Eladio Lois
Eladio Lois
15/04/2026 05:56
Presentación del Festival de Cine Galego ‘O Tremo’ en Brión
Presentación del Festival de Cine Galego ‘O Tremo’ en Brión
Concello de Brión
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El auditorio del centro social polivalente de Brión acogerá los próximos 24 y 25 de abril la cuarta edición del Festival de Cine Galego ‘O Tremo’, una cita que combinará proyecciones, encuentros con el público y actuaciones musicales con entrada gratuita.

El evento, organizado por el Concello de Brión y Aldea Producións, fue presentado por el alcalde, Pablo Lago, junto a los responsables de la productora, Ramón Cordido y Xacobe Sineiro, en una apuesta por acercar el audiovisual gallego a la ciudadanía. 

Cuatro películas y presencia de figuras del audiovisual gallego

La programación incluye las películas “Antes de nós”, “Rondallas”, “San Simón” y “Leo&Lou”, consideradas algunas de las producciones gallegas más destacadas de los últimos meses.

'Antes de nós' será uno de los filmes proyectados
'Antes de nós' será uno de los filmes proyectados
Archivo

El festival contará con la presencia de profesionales del sector como los directores Miguel Ángel Delgado y Carlos Solano, así como los actores Marta Larralde, Flako Estévez, Eduardo Rodríguez Cunha “Tatán” y Julia Sulleiro.

Además, el guionista Pepe Coira será el encargado de presentar una sesión especial dirigida al alumnado del IES de Brión, en la que se proyectará “Antes de nós”, filme que logró 13 premios Mestre Mateo. 

Proyecciones abiertas, música y actividades paralelas

Las sesiones abiertas al público comenzarán el viernes 24 a las 21.00 horas con la proyección de “Rondallas”, que irá precedida de un photocall con una rondalla en directo formada por agrupaciones locales. Tras la película, habrá tapeo y concierto del grupo Os Piñeiros.

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El sábado 25, a las 18.00 horas, se proyectará “San Simón”, con la presencia de su director y parte del elenco, quienes participarán en un coloquio sobre la película y su contexto histórico.

La jornada se cerrará a las 21.00 horas con “Leo&Lou”, un filme para todos los públicos que contará con la asistencia de su director y de la actriz protagonista. Tras el coloquio, el festival finalizará con un nuevo tapeo y la actuación del músico Adrián Costa.

Todas las proyecciones serán de acceso gratuito, aunque será necesario realizar reserva previa a través de la billeteira municipal o en la propia sala, en caso de disponibilidad.

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