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Santiago de Compostela

O Pino organiza un curso gratuito de taichí y chikung con plazas limitadas

La actividad se celebrará el 25 de abril en el pabellón de Reboredo y estará impartida por un especialista en medicina china

Eladio Lois
Eladio Lois
15/04/2026 06:10
Imagen de una sesión de taichí en grupo
Imagen de una sesión de taichí en grupo
Archivo
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El Concello do Pino organiza un curso gratuito de taichí y chikung dirigido a la vecindad, que se celebrará el próximo 25 de abril en el pabellón de Reboredo en horario de 10.30 a 12.30 horas.

La iniciativa, centrada en el bienestar físico y mental, ofrecerá a los participantes la oportunidad de iniciarse en estas disciplinas tradicionales orientadas al equilibrio corporal y emocional, con una capacidad máxima de 30 personas.

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Formación impartida por un especialista en medicina china

El taller será dirigido por Fernando Salgado, médico especialista en Medicina China por la Universidad de Pekín y con una amplia trayectoria como instructor en estas disciplinas.

El formador cuenta además con experiencia docente como coordinador del Máster de Acupuntura de la Universidade de Santiago durante más de dos décadas, lo que garantiza un enfoque riguroso y accesible para los asistentes. 

Inscripción abierta hasta el 24 de abril

Durante la sesión se realizarán ejercicios sencillos propios de la medicina china, orientados a la mejora y mantenimiento de la salud. La actividad está abierta a personas adultas y menores a partir de siete años, favoreciendo la participación intergeneracional.

Las personas interesadas podrán inscribirse de forma presencial en el Concello do Pino, en el área de Deportes, entre el 14 y el 24 de abril hasta las 15.00 horas.

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