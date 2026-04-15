Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Santiago de Compostela

O certame Enreguéifate entrega os premios da súa novena edición

A gala celebrarase este xoves no Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra con alumnado, regueifeiros e representación institucional de toda Galicia

Redacción
15/04/2026 10:45
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participó en la presentación de 'Enreguéifate 2025'
Preto de 800 persoas asistirán a un evento que promove a regueifa como patrimonio oral e impulsa o uso do galego entre a mocidade a través da improvisación e a educación
Concello de Santiago
A nave da improvisación oral aterra en Pontevedra para entregar os premios da novena edición do certame Enreguéifate. O proxecto, promovido polos servizos de normalización lingüística dos concellos de Santiago de Compostela, Teo, Arzúa, Carballo, Pontevedra e Pontevedra, busca difundir a regueifa –un claro exemplo de patrimonio inmaterial que continúa a se renovar xeración tras xeración– e fomentar o uso do galego entre a mocidade.

O evento terá lugar este xoves, 16 de abril, ás 11.45 horas no Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra, e estará conducido polo mestre e regueifeiro Manolo Maseda; o mestre, escritor e regueifeiro Séchu Sende; e as formadoras do Enreguéifate Josinho da Teixeira, Nuria das Cruces, Xairo d'Herbón, Cristian de Burela, O Rabelo e Manuele Pardo.

A gala contará ademais coas actuacións musicais da Orquestra da Regueifa, formada por alumnado do IES do Milladoiro (Ames), o IES Antonio Fraguas (Santiago de Compostela) e IES Xulián Magariños (Negreira), así como de xmaseda65, artista viveirense pioneiro da nova escena urbana galega.

O evento contará coa interpretación en lingua de signos a cargo de dúas integrantes da Organización de Diversidade Sensorial de Galicia (XOGA). Asistirán preto de 800 persoas, entre elas, as persoas gañadoras do certame Enreguéifate –que recollerán cadanseu premio–, ademais dunha vintena colexios e institutos de toda Galicia que participaron no proxecto nesta última edición. Tamén estará presente unha representación institucional dos concellos impulsores.

El recorrido de 67 kilómetros por el Camino Portugués combinará actividad deportiva y concienciación social en una cita que busca implicar a nuevas generaciones

Santiago volverá a ser meta de la ‘Pontevedrada’ en su decimosexta edición
Agencias
O proxecto, cun investimento de 1,8 millóns de euros, forma parte da iniciativa Entre Sar e Sarela e permitirá ampliar as zonas verdes e reducir o risco de inundacións na cidade

Santiago impulsa en Pontepedriña un modelo pioneiro de xestión da auga pluvial
Redacción
Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago

Santiago abre unha enquisa cidadá para definir o modelo turístico ata 2030
Redacción
Estado de las pistas

El PP de Santiago denuncia el mal estado de las pistas deportivas de Rodríguez de Viguri
Eladio González Lois