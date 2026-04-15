Mondra actuará en las fiestas de la Ascensión

Mondra y la concejala de Fiestas, Pilar Lueiro, durante el anuncio Concello de Santiago

El Concello ha anunciado a través de sus redes sociales el concierto de Mondra en la plaza de la Quintana con motivo de las fiestas de la Ascensión, el cual promete además ser uno de los eventos musicales más destacados de los próximos meses en Santiago. En el mismo comunicado, el músico expresó su ilusión por actuar en este emblemático espacio y avanzó que el espectáculo incluirá “sorpresas”, al tiempo que animó al público a llenar la plaza en una jornada que, según sus palabras, “será moi especial”.

Trayectoria

Mondra se ha consolidado como uno de los nombres más destacados de la música gallega actual. Su álbum debut, ARDĒN (Altafonte, 2023), obtuvo el reconocimiento tanto del público como de la crítica, además de galardones como el Premio Martín Códax al Mejor Álbum de Electrónica 2024 y el Premio Mestre Mateo al Mejor Videoclip 2025 por ‘MARIMONDRA’.

En mayo de 2025 lanzó su segundo trabajo, DE RONDA (Altafonte, 2025), un proyecto que trasciende el formato discográfico para integrarse en A RONDA, su segunda producción escénica. Bajo la dirección artística del bailarín y coreógrafo Daniel Rodríguez, el espectáculo combina voces, sintetizadores y percusión tradicional en una puesta en escena visual y sofisticada.

Sobre el escenario, Mondra está acompañado por los músicos Artur Puga, Julia Sánchez-Biezma, Xabi Gómez y Saínza Piñeiro, junto a los intérpretes de danza Sabela Domínguez y Jandros Rodríguez. Con propuestas como FOLĪA das ARDENTES y A RONDA, el artista ha superado el centenar de conciertos, llenando recintos y conectando con el público tanto dentro como fuera de Galicia.