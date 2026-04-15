Más peregrinos, más ampollas: los podólogos advierten del aumento de lesiones en el Camino de Santiago

Peregrinos caminando por una etapa del Camino de Santiago Archivo

El incremento de peregrinos en el Camino de Santiago en los últimos años está provocando un aumento de las lesiones en los pies, especialmente en los periodos de mayor afluencia, según advierte el Colegio Oficial de Podólogos de Galicia (COPOGA).

Los profesionales del sector insisten en la importancia de la prevención antes de iniciar la ruta, recomendando una revisión podológica previa que permita detectar posibles problemas y adaptar el cuidado del pie a las condiciones del peregrino.

Según explican desde la entidad, muchas de las patologías más habituales —como ampollas, rozaduras, sobrecargas musculares o problemas ungueales— pueden evitarse con una preparación adecuada y el uso de materiales apropiados.

Claves para evitar lesiones durante el Camino

Entre las recomendaciones principales, los podólogos destacan la importancia de utilizar calzado de trekking ya usado previamente, con buena amortiguación y estabilidad, evitando zapatos deformados o excesivamente desgastados. También aconsejan emplear calcetines de algodón, sin costuras y bien ajustados para reducir el riesgo de ampollas e infecciones.

Calzado de trekking Archivo

El cuidado diario de los pies es otro de los aspectos fundamentales. Los especialistas recomiendan realizar descansos periódicos, mantener los pies secos y cambiar los calcetines cuando sea necesario. Asimismo, aconsejan utilizar chanclas durante las paradas para favorecer la ventilación.

A estas medidas se suma la necesidad de mantener una correcta hidratación y de no sobrecargar la mochila, que no debería superar el 10% del peso corporal, para evitar un exceso de presión sobre los pies.

Botiquín básico y atención temprana

Desde COPOGA también subrayan la conveniencia de llevar un botiquín básico con productos como crema hidratante, vaselina o lubricante, antisépticos, gasas y apósitos, así como soluciones para controlar la sudoración.

Estas medidas permiten actuar ante pequeñas molestias antes de que se conviertan en problemas mayores. En este sentido, el Colegio recuerda que, ante cualquier dolencia importante en el pie o tobillo, es fundamental acudir a un especialista.

“Una actuación temprana puede evitar que una pequeña molestia se convierta en una lesión que obligue a abandonar el Camino”, señalan desde la entidad.