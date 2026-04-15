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Santiago de Compostela

La Xunta incorpora a la Fundación Laboral de la Construcción a su red de centros de formación para el empleo

Más de 100 personas desempleadas ya han completado su formación en el sector, con un 40% de inserción laboral

Eladio Lois
Eladio Lois
15/04/2026 13:50
Acto de incorporación de la Fundación Laboral de la Construcción en Santiago
Acto de incorporación de la Fundación Laboral de la Construcción en Santiago
Xunta
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La Xunta de Galicia ha incorporado a la Fundación Laboral de la Construcción a la red de centros asociados de formación para el empleo, en un acto celebrado en Santiago de Compostela con la participación de la directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado.

Durante el encuentro, la representante autonómica destacó el papel de esta entidad en un ámbito clave como el de la construcción, subrayando su capacidad para ofrecer formación especializada tanto a trabajadores en activo como a personas que se incorporan al mercado laboral.

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En el marco del acuerdo con la Xunta, más de 100 personas desempleadas han finalizado su formación en la Fundación Laboral de la Construcción, de las cuales un 40% ya se ha incorporado al mercado laboral en empresas del sector.

Actualmente, más de 200 personas continúan formándose en especialidades vinculadas a la edificación y obra civil, máquinas electromecánicas y energías renovables, ámbitos considerados estratégicos por su capacidad de generar empleo. 

La previsión pasa por impulsar un total de 840 plazas formativas en los próximos dos años, reforzando así la capacitación profesional en un sector con demanda de mano de obra cualificada.

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