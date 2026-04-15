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Santiago de Compostela

La novela ‘La Señora de Pedramoura’ llegará a Milladoiro tras su salto internacional al mercado checo

La autora viguesa Cati Calo participará en un encuentro con clubes de lectura en Folerpa el 30 de mayo, en plena proyección internacional de su obra

Eladio Lois
Eladio Lois
15/04/2026 12:53
Cati Calo, autora de ‘La Señora de Pedramoura’
Cati Calo, autora de ‘La Señora de Pedramoura’
Cedida
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La novela ‘La Señora de Pedramoura’, de la escritora viguesa Cati Calo, continúa ampliando su recorrido dentro y fuera de Galicia y tendrá parada en el área compostelana. La autora participará el próximo 30 de mayo en un encuentro con clubes de lectura en la librería Folerpa, en Milladoiro, en un momento marcado por el crecimiento de su obra y su reciente proyección internacional. 

La obra será traducida al checo y publicada en la República Checa en 2027 tras la venta de derechos a la editorial Knihy Dobrovsky, uno de los sellos más relevantes de ese país. Este acuerdo supone un paso significativo en la trayectoria de la novela, que ha logrado una acogida sostenida tanto por la crítica como por el público desde su lanzamiento en noviembre de 2025.

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Publicada por Versátil Ediciones, ‘La Señora de Pedramoura’ se ambienta en la Galicia del siglo XIX y propone un relato que combina elementos históricos y sobrenaturales, con los pazos, los bosques y la tradición oral como ejes de una historia cargada de misterio. Su buena recepción se ha traducido en una segunda edición apenas dos meses después de su salida al mercado. 

Cita con los lectores compostelanos

En paralelo a este recorrido editorial, la autora mantiene una agenda activa de encuentros con lectores, entre los que destaca la cita prevista en Milladoiro, que permitirá acercar la obra al público del área de Santiago. Este tipo de iniciativas refuerzan el vínculo entre la autora y sus lectores en un momento en el que su novela continúa ganando visibilidad.

Además de esta actividad en el entorno compostelano, Cati Calo participará en próximas ferias del libro en Galicia y en otras presentaciones, consolidando la presencia de su obra en el circuito literario.

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