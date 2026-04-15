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Santiago de Compostela

Estudiantes se movilizan en Santiago por una enseñanza pública “accesible”

Decenas de jóvenes recorren el centro compostelano en una jornada de huelga convocada en toda Galicia

Eladio Lois
Eladio Lois y Agencias
15/04/2026 14:42
Estudiantes durante la manifestación en el centro de Santiago
Estudiantes durante la manifestación en el centro de Santiago
Erguer Galiza
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Decenas de estudiantes se han movilizado este miércoles en Santiago de Compostela en el marco de una jornada de huelga convocada en todos los niveles educativos por la organización 'Erguer. Estudantes da Galiza'. La protesta, que también se replicó en las siete ciudades gallegas, tuvo como objetivo reclamar una enseñanza pública “accesible para todos” y denunciar lo que califican como un “proceso privatizador” del sistema educativo.

La marcha compostelana partió a las 12.00 horas desde la Alameda y recorrió el centro de la ciudad hasta finalizar en la plaza de Praterías. 

La marcha comenzó en la Alameda
La marcha comenzó en la Alameda
Cedida

Críticas a la privatización del sistema

Antes del inicio de la manifestación, el portavoz nacional de Erguer, Lucas Pardo, explicó que la convocatoria busca “defender una educación pública y accesible para todos”. En este sentido, advirtió de que “avanza un proceso privatizador por el cual se están poniendo en riesgo nuestros derechos, limitando el acceso a la enseñanza superior de los estudiantes de clases populares”.

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El representante estudiantil subrayó que la organización considera la situación como “muy grave” y defendió que “la lucha y la organización son la única respuesta posible” ante este contexto. Aunque no ofreció cifras definitivas de seguimiento, señaló que esperan una participación “muy secundada” en toda Galicia.

Denuncias sobre recursos y modelo educativo

Ya en la plaza de Praterías, los estudiantes leyeron un manifiesto en el que acusaron a la Xunta de promover una “precariedad sistemática” en la enseñanza pública y de no atender las demandas del alumnado.

Entre sus principales críticas, señalaron la falta de recursos e inversión en los centros educativos, así como el crecimiento de la oferta privada y concertada frente a una red pública que, según denuncian, se mantiene en una situación de precariedad.

En el ámbito de la Formación Profesional, la organización alertó de que, bajo el objetivo de especialización, se estaría trasladando a las empresas la capacidad de decisión sobre la formación y las salidas laborales del alumnado.

La jornada de protesta concluyó en el centro histórico compostelano con la lectura del manifiesto y nuevas consignas, en una movilización que pone el foco en el modelo educativo y en el acceso a la enseñanza en Galicia.

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