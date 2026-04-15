Estas son las 6 mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostlea

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El mercado laboral en Santiago de Compostela mantiene activas varias ofertas de empleo en distintos sectores, con oportunidades tanto para perfiles cualificados como para puestos de incorporación inmediata. A continuación, se detallan algunas de las vacantes disponibles junto con sus condiciones y enlaces de inscripción.

Delineante en oficina técnica

Empresa de servicios busca un/a delineante para su oficina técnica en Santiago. El puesto incluye elaboración y actualización de planos e interpretación de documentación técnica.

Se requiere formación en diseño técnico, al menos un año de experiencia y manejo de AutoCAD. Se ofrece puesto estable con un salario entre 25.000 y 26.000 euros brutos anuales.

Enlace a la oferta: https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/delineante-oficina-tecnica.-autocad/of-i26e80ad3874ab1b4dba273e3711276

Profesor/a de Economía

Un centro educativo busca un/a docente de Economía para ESO y Bachillerato, con una dedicación de 12 horas semanales en horario de mañana.

Se exige experiencia mínima de tres meses y contar con Máster de Profesorado o CAP. El contrato es temporal, de 45 días, a tiempo parcial.

Enlace a la oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo.html

Enfermero/a de cuidados generales

Entidad del ámbito sanitario oferta un puesto de enfermería con funciones asistenciales propias del puesto.

Se requiere titulación universitaria en Enfermería y se ofrece contrato indefinido a jornada completa, una de las opciones más estables del listado.

Enlace a la oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo.html

Trabajador/a social

Empresa sociosanitaria busca un/a trabajador/a social para incorporación inmediata. El puesto combina atención a usuarios con tareas de selección de personal.

Se requiere titulación en Trabajo Social y se valorará experiencia en recursos humanos. Se ofrece jornada parcial de cuatro horas diarias y posibilidades de desarrollo profesional.

Enlace a la oferta: https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/trabajador-social-santiago-compostela/of-iea95a79b51424d85ab5312be145c3b

Obrero/a de construcción

Empresa del sector de la construcción necesita un/a obrero/a con experiencia en albañilería para trabajar en Santiago y comarca.

El puesto es de incorporación inmediata, con jornada completa y condiciones de estabilidad en función de la experiencia del candidato.

Enlace a la oferta: https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-oficial-albanil/se_necesita_obrero_construccion-5254154.htm

Responsable de sala en hostelería

El establecimiento A Quinta da Auga busca un/a responsable de sala para coordinar el servicio de restauración.

Entre las funciones figuran la organización del equipo, atención al cliente y control de inventario. Se requiere experiencia previa, formación en hostelería y dominio de español e inglés. Se ofrece contrato por sustitución con posibilidad de continuidad.

Enlace a la oferta: https://www.linkedin.com/jobs/view/4400535595/