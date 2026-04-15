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Santiago de Compostela

El PP de Santiago propone talleres artesanales para frenar el cierre de comercios y favorecer el relevo generacional

La concejala Olaya Otero plantea un plan con formación en oficios tradicionales ante el aumento de cierres en la ciudad

Eladio Lois
Eladio Lois
15/04/2026 12:34
Zona Vieja de Santiago de Compostela
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Eladio Lois
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El grupo municipal del Partido Popular en Santiago ha propuesto la puesta en marcha de talleres artesanales dirigidos a la juventud con el objetivo de impulsar el relevo generacional y contribuir a frenar el cierre de comercios en la ciudad. La iniciativa fue presentada por la concejala popular, Olaya Otero, quien advirtió de la situación preocupante del tejido comercial compostelano

La concejala del PP de Santiago, Olaya Otero
La concejala del PP de Santiago, Olaya Otero
PP de Santiago

Según expuso Otero, el año 2025 se cerró con 100 establecimientos comerciales menos en Santiago, una tendencia que continúa en 2026, cuando en los dos primeros meses ya se contabilizan 41 cierres, según datos de la Unión de Profesionales y Traballadores Autónomos.

La edil señaló que una de las causas de esta situación es la falta de relevo generacional, ya que alrededor del 30% de los comerciantes supera los 62 años. A este escenario se suma, según indicó, la pérdida de más de 700 empresas en la ciudad en los últimos ocho años, lo que, en palabras del PP, refleja una evolución negativa del tejido económico local.

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En este contexto, Otero criticó la falta de reacción del gobierno local, formado por BNG y Compostela Aberta, y cuestionó las medidas adoptadas hasta el momento, señalando que no han logrado revertir la situación del comercio de proximidad. 

Formación en oficios para atraer a la juventud

Como respuesta, el PP propone que el Concello impulse talleres de oficios tradicionales vinculados a la artesanía, dirigidos especialmente a la población joven. La iniciativa busca ofrecer nuevas oportunidades laborales en un sector que también sufre escasez de mano de obra y que, según la formación, puede representar una salida profesional viable y de futuro.

La propuesta pretende además responder a una demanda compartida entre el sector artesanal y la juventud, que reclaman más iniciativas para poner en valor estos oficios y facilitar la incorporación de nuevas generaciones.

El grupo popular considera que esta medida debería formar parte de un plan estratégico más amplio, con acciones específicas para cada sector económico de la ciudad. En este sentido, Otero insistió en la necesidad de adoptar medidas estructurales que permitan revertir la tendencia actual y evitar una mayor pérdida de actividad económica en Santiago.

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