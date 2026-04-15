El PP de Santiago denuncia el mal estado de las pistas deportivas de Rodríguez de Viguri

Estado de las pistas Archivo

El Partido Popular de Santiago ha denunciado a través de sus redes sociales el deterioro de las pistas deportivas de la calle Rodríguez de Viguri, señalando el riesgo que, a su juicio, supone para los usuarios. La denuncia se apoya en un vídeo en el que participan los concejales José Ramón de la Fuente y Olaya Otero, quienes muestran el estado actual de las instalaciones.

En las imágenes difundidas, los ediles alertan de que las pistas continúan abiertas al público pese a contar únicamente con un cartel en la entrada en el que se puede leer: “pista deportiva, fuera de servicio”.

Según el concejal del PP José Ramón de la Fuente, esta señalización resulta insuficiente, ya que no impide el acceso ni garantiza la seguridad de los usuarios. En este sentido, sostiene que esta medida “no protege a los vecinos” y que, en la práctica, traslada la responsabilidad a deportistas y ciudadanos en caso de que se produzca alguna lesión.

Un proyecto pendiente desde hace años

Los representantes populares critican además que el proyecto para la rehabilitación y mejora de estas instalaciones deportivas lleva años anunciado sin ejecutarse, una situación que, según denuncian, se refleja en el estado actual de las pistas.

A su juicio, el deterioro de este espacio deportivo está teniendo consecuencias directas en la práctica deportiva en la ciudad. En este sentido, califican de “triste realidade” que muchos deportistas compostelanos se vean obligados a desplazarse a municipios vecinos para poder entrenar en condiciones adecuadas.

El PP de Santiago reclama así una actuación urgente en estas instalaciones y pide al gobierno local que ejecute las mejoras comprometidas para garantizar un uso seguro de este equipamiento público.