El Monbus Obradoiro amplía el aforo de Sar tras agotar las entradas para el derbi contra Ourense

El Monbus Obradoiro ha decidido ampliar el aforo del Multiusos Fontes do Sar ante la elevada demanda de entradas para el derbi gallego frente al Cloud.gal Ourense Baloncesto. El club compostelano tomó esta medida después de que se agotaran todas las localidades inicialmente disponibles.

Nuevas localidades y prioridad para abonados

La ampliación se centrará en la grada de Fondo 2, lo que permitirá poner a la venta un nuevo cupo de asientos para los aficionados que deseen asistir a uno de los encuentros más esperados de la temporada.

Desde la entidad recuerdan que los abonados podrán acceder al partido con su abono de temporada, sin necesidad de adquirir entrada adicional. Además, tendrán prioridad para comprar estas nuevas localidades destinadas a familiares o amigos hasta este jueves 16 de abril a las 14.00 horas.

Una vez finalizado ese plazo, las entradas que queden disponibles se pondrán a la venta para el público general.