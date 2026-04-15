El COAG Santiago impulsa un foro para dar visibilidad a jóvenes arquitectos

Integrantes del estudio Beira, participante en la jornada ‘Novxs Arquitectxs’ en Santiago Cedida

La Delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) celebrará este viernes, 17 de abril, una nueva edición de la jornada ‘Novxs Arquitectxs’, un encuentro orientado a visibilizar el trabajo de las nuevas generaciones de profesionales y fomentar el intercambio de experiencias.

La actividad tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede de Afundación, en la rúa do Vilar, y contará con la participación de tres estudios vinculados a Santiago: EstudioAX, Beira y Barboza Blanco.

Un espacio para compartir experiencias

La jornada incluirá breves presentaciones en las que cada estudio mostrará su trabajo y reflexionará sobre los primeros años de ejercicio profesional y su relación con la arquitectura. Posteriormente, se abrirá un espacio de conversación entre ponentes y asistentes.

Desde la directiva del COAG Santiago explican que “porase o foco na diversidade de enfoques, mostrando unha práctica arquitectónica cada vez máis aberta, colaborativa e atenta as transformacións sociais, territoriais e ambientais”, en referencia a los objetivos del encuentro.

La iniciativa busca ofrecer una panorámica de la arquitectura emergente entendida no solo como una etapa inicial, sino como un ámbito de experimentación donde se ensayan nuevas formas de proyectar, colaborar y construir. Tres estudios con sello compostelano

Entre los participantes se encuentra EstudioAX, fundado por Alicia Balbás y Xiao Pujol, que desarrolla proyectos con una atención especial al contexto y a la relación entre las personas y su entorno.

Miembros de EstudioAX, uno de los estudios protagonistas del encuentro organizado por el COAG Cedida

También participará Beira, una plataforma colaborativa con sede en Santiago creada en 2022 por Juan Esturao, Ana Irisarri, Belén Monjardín y José Manuel Usabiaga, que combina la práctica profesional con el trabajo colectivo en proyectos de distintas escalas.

Completa el cartel Barboza Blanco, oficina fundada en 2023 por Caio Barboza y Sofía Blanco, cuyo trabajo integra investigación, docencia y práctica profesional, y que ha sido reconocido en diversos premios internacionales.