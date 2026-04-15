Comisiones Obreras defiende en Santiago un acuerdo que sube un 11,4% los salarios públicos

Asamblea de delegados de CCOO celebrada en Santiago Cedida

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras (CCOO) celebró en Santiago de Compostela una asamblea con más de un centenar de delegados del sector público para defender el acuerdo marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, firmado con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en diciembre de 2025.

El encuentro contó con la participación del secretario general estatal de la FSC, Lucho Palazzo, y de la secretaria de Políticas Públicas, Miriam Pinillos, así como de la secretaria general de CCOO Galicia, Amelia Pérez, quien subrayó el papel de los empleados públicos como “piar esencial do benestar social”.

Subida salarial y recuperación del poder adquisitivo

Uno de los principales ejes del acuerdo es una subida salarial global del 11,4% entre 2025 y 2028, que, según el sindicato, permitirá recuperar poder adquisitivo frente a la previsión de inflación en ese periodo.

El incremento se distribuirá en varias fases anuales e incluirá mecanismos de revisión vinculados al IPC. Desde CCOO defienden que esta evolución salarial supondrá una mejora real de las condiciones económicas del personal público durante los próximos años.

Cambios en empleo público y promoción interna

El acuerdo incorpora también reivindicaciones históricas del sindicato, como la implantación de un modelo alternativo a la tasa de reposición, que permitirá convocar plazas sin las limitaciones actuales.

Además, contempla la reducción de plazos en los procesos selectivos, la convocatoria anual de plazas y un modelo específico para la promoción interna con itinerarios más ágiles y formación homologada.

El documento incluye asimismo mejoras en complementos, indemnizaciones y condiciones del personal en el exterior, así como medidas para abordar cuestiones como la igualdad, la digitalización o la salud laboral. También prevé la creación de una comisión de seguimiento encargada de garantizar la aplicación efectiva del acuerdo.