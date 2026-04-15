Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Catro tecnólogas galegas lideran unha xornada para atraer talento feminino ás TIC

A xornada combinará un coloquio virtual con visitas ao superordenador galego e ao computador cuántico Qmio

Eladio Lois
15/04/2026 07:56
Instalacións do CESGA en Santiago, onde se celebrará a xornada
Santiago de Compostela acollerá o vindeiro 23 de abril unha nova edición do Día Internacional das Rapazas nas TIC, unha iniciativa destinada a fomentar vocacións tecnolóxicas entre o alumnado de primaria e secundaria galego.

O evento, que alcanza a súa décimo cuarta edición, está organizado polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), o Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) e a Secretaría Xeral de Igualdade, e celebrarase entre as 11.00 e as 13.30 horas na sede do CESGA. 

Un coloquio para inspirar ás novas xeracións

A actividade central será un coloquio virtual aberto, retransmitido en directo, no que participarán catro profesionais galegas do ámbito tecnolóxico: a doutora en Química Teórica Marta Castiñeira, a catedrática en Enxeñaría de Computadores Patricia González, a investigadora do CITIC Hilda Romero e a enxeñeira en Telecomunicacións Aránzazu Sucasas.

Durante a sesión, as participantes compartirán as súas traxectorias profesionais, experiencias e retos, ademais de explicar o impacto da tecnoloxía en distintos ámbitos. O alumnado poderá formular preguntas e resolver dúbidas, nun formato pensado para favorecer a interacción directa.

O presidente do CPEIG, Fernando Suárez, sinala que “este evento está dirixido a dar visibilidade ao colectivo de mulleres profesionais e investigadoras galegas no eido das TIC, así como ofrecer un espazo de intercambio e comunicación entre elas e as rapazas e rapaces dos centros de primaria e secundaria de Galicia”. 

Visitas ao superordenador e ao computador cuántico galego

Ademais do coloquio, o alumnado que asista de forma presencial poderá participar nunha visita guiada ás instalacións do CESGA, onde coñecerán o superordenador Finis Terrae III e o computador cuántico galego Qmio.

A xornada contará coa participación de distintos centros educativos de Galicia, que poderán sumarse tanto de forma presencial como remota. As inscricións continúan abertas a través da plataforma habilitada pola organización.

