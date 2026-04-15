Catro tecnólogas galegas lideran unha xornada para atraer talento feminino ás TIC
A xornada combinará un coloquio virtual con visitas ao superordenador galego e ao computador cuántico Qmio
Santiago de Compostela acollerá o vindeiro 23 de abril unha nova edición do Día Internacional das Rapazas nas TIC, unha iniciativa destinada a fomentar vocacións tecnolóxicas entre o alumnado de primaria e secundaria galego.
O evento, que alcanza a súa décimo cuarta edición, está organizado polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), o Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) e a Secretaría Xeral de Igualdade, e celebrarase entre as 11.00 e as 13.30 horas na sede do CESGA.
Un coloquio para inspirar ás novas xeracións
A actividade central será un coloquio virtual aberto, retransmitido en directo, no que participarán catro profesionais galegas do ámbito tecnolóxico: a doutora en Química Teórica Marta Castiñeira, a catedrática en Enxeñaría de Computadores Patricia González, a investigadora do CITIC Hilda Romero e a enxeñeira en Telecomunicacións Aránzazu Sucasas.
Durante a sesión, as participantes compartirán as súas traxectorias profesionais, experiencias e retos, ademais de explicar o impacto da tecnoloxía en distintos ámbitos. O alumnado poderá formular preguntas e resolver dúbidas, nun formato pensado para favorecer a interacción directa.
O presidente do CPEIG, Fernando Suárez, sinala que “este evento está dirixido a dar visibilidade ao colectivo de mulleres profesionais e investigadoras galegas no eido das TIC, así como ofrecer un espazo de intercambio e comunicación entre elas e as rapazas e rapaces dos centros de primaria e secundaria de Galicia”.
Visitas ao superordenador e ao computador cuántico galego
Ademais do coloquio, o alumnado que asista de forma presencial poderá participar nunha visita guiada ás instalacións do CESGA, onde coñecerán o superordenador Finis Terrae III e o computador cuántico galego Qmio.
A xornada contará coa participación de distintos centros educativos de Galicia, que poderán sumarse tanto de forma presencial como remota. As inscricións continúan abertas a través da plataforma habilitada pola organización.