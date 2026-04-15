Baiuca y Mondra unen fuerzas en ‘Mazarocas’, un himno que reimagina el nuevo folklore gallego

Baiuca y Mondra en el videoclip de ‘Mazarocas’ YouTube

Baiuca y Mondra, dos de los principales referentes de la nueva música gallega, han unido sus universos en ‘Mazarocas’, un single conjunto que aspira a convertirse en una de las grandes canciones en gallego del año. La colaboración supone el primer trabajo compartido entre ambos artistas y da forma a un tema que, desde su lanzamiento, se presenta como un posible himno dentro de sus respectivos repertorios.

El tema parte de una melodía tradicional, un elemento habitual en la trayectoria de ambos músicos, para desarrollar una propuesta que lleva los límites de la folktrónica a nuevos territorios. ‘Mazarocas’ combina raíces populares con una estética contemporánea que transita entre lo electrónico, lo festivo y lo experimental, en un equilibrio que alterna momentos cercanos a la música de club con otros que evocan una foliada reinterpretada en clave futurista.

Los propios artistas definen la canción como “una canción que habla de celebrar a los pueblos que danzan, y la revolución que implica que todo un pueblo cante y baile su propia música”. Además, explican que la mazaroca, que en gallego significa porción de lino, funciona como una metáfora de la tradición: “la heredamos, la abrazamos y hoy la cantamos para que sea cantada en el futuro”.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip rodado en la Cidade da Cultura de Santiago, en el que participan cerca de cuarenta bailarinas y bailadoras junto a los propios Baiuca y Mondra. La pieza visual refuerza la identidad del tema a través de una coreografía colectiva que traslada ese imaginario de trance al espacio arquitectónico compostelano.

Dos trayectorias en plena proyección

La publicación de ‘Mazarocas’ coincide con momentos destacados en las carreras de ambos artistas. Baiuca se encuentra en el tramo final de su gira ‘Fin do Barullo’, tras haber agotado prácticamente todas las entradas de su tour invernal, con cerca de 15.000 asistentes entre enero y marzo. El productor afronta ahora una nueva etapa de conciertos en primavera y verano antes de iniciar un parón prolongado para trabajar en su próximo disco, con previsión de regresar a los escenarios en 2028.

Por su parte, Mondra acaba de iniciar la gira de salas de ‘A Ronda’, un recorrido que lo llevará por distintas ciudades del Estado hasta finales de verano, consolidando su presencia en el circuito musical. Paralelamente, el artista ya trabaja en lo que será su próximo proyecto discográfico, dando continuidad a una trayectoria marcada por la exploración de la tradición desde una perspectiva contemporánea.