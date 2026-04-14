Tres estudiantes de Santiago competirán por ser los mejores empresarios virtuales de España en la final de Young Business Talents

Participantes durante una fase del programa Young Business Talents en una edición anterior Cedida

Santiago de Compostela contará con representación en la final nacional de Young Business Talents, que se celebrará el próximo 17 de abril en Madrid. Un equipo formado por tres estudiantes del Colegio Manuel Peleteiro participará en esta competición educativa, considerada la mayor simulación empresarial para jóvenes en España.

Los alumnos compostelanos formarán parte de los 340 finalistas procedentes de 78 centros educativos de todo el país, que competirán organizados en un centenar de equipos. Galicia será, además, la tercera comunidad autónoma con mayor presencia en la final, con un total de 39 estudiantes clasificados.

Una competición que simula la gestión real de una empresa

Durante la final, los participantes deberán gestionar una empresa virtual del sector alimentario mediante un simulador avanzado, tomando decisiones en áreas clave como marketing, ventas, producción, recursos humanos o finanzas.

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El objetivo será lograr la mayor rentabilidad posible y posicionarse como la compañía más competitiva dentro de un entorno que reproduce de forma realista el funcionamiento del mercado. Esta dinámica permite a los estudiantes aplicar conocimientos teóricos en un contexto práctico, desarrollando habilidades como la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la visión estratégica.

La competición pondrá en juego más de 10.000 euros en premios, además de diplomas acreditativos para alumnos y docentes, en una experiencia que forma parte de un programa educativo en el que han participado este curso más de 11.000 jóvenes de toda España.