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Santiago de Compostela

Silvia Salgado presenta en Santiago ‘Antes del lunes’, una defensa de la calma en tiempos acelerados

La autora dialogará con el profesor José Miguel Alonso Giráldez y la editora Laura Rodríguez en Follas Novas

Eladio Lois
Eladio Lois
14/04/2026 15:13
La escritora Silvia Salgado
La escritora Silvia Salgado
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La escritora afincada en Galicia Silvia Salgado presentará este viernes, 17 de abril, su nuevo libro, Antes del lunes, en Santiago de Compostela, en un acto que tendrá lugar a las 19.00 horas en la Librería Follas Novas.

La obra, publicada por Hércules de Ediciones, propone una reflexión sobre el valor de la pausa y el significado de las tardes de domingo, entendidas como un espacio de transición entre lo vivido y lo que está por venir. 

Una conversación literaria abierta al público

La presentación adoptará un formato de diálogo en el que la autora estará acompañada por el profesor de la Universidade da Coruña José Miguel Alonso Giráldez y por la directora editorial de Hércules de Ediciones, Laura Rodríguez.

El encuentro busca generar un espacio de intercambio en torno a la obra, en línea con la visión de Salgado de que los libros crecen a través de la conversación y la participación de los lectores. 

Reflexión sobre lo cotidiano y el sentido de pertenencia

En Antes del lunes, la autora utiliza elementos de lo cotidiano y acontecimientos sociales o políticos para invitar a una reflexión más amplia sobre el mundo contemporáneo. El libro funciona también como una especie de biblioteca personal, en la que Salgado referencia lecturas que han marcado su forma de entender la realidad.

“El domingo es un día de intermedio. Está al final de la semana que dejamos atrás, pero al principio de lo que está por venir. Para mí es un día para reposar las cosas”, explica la escritora.

La obra aborda además cuestiones como la desubicación, el territorio o la búsqueda de un hogar, temas vinculados a la trayectoria vital de la autora, que ha vivido en distintos países y que actualmente encuentra su espacio en el entorno de los faros de Mera.

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