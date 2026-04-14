Santiago abre la convocatoria para el Mercado do Libro del Banquete de Conxo

Librerías, editoriales y creadores podrán participar en el mercado, que se celebrará del 22 al 24 de mayo con actividades culturales complementarias Concello de Santiago

La portavoz del Gobierno de Santiago, Míriam Louzao, ha trasladado que se aprobaron las bases de la convocatoria para participar en el Mercado do Libro de la Festa do Banquete de Conxo, que tendrá lugar del 22 al 24 de mayo. El plazo de presentación de solicitudes acabará el 30 de abril.

Según ha recordado, en él podrán exponer y vender sus productos librerías, editoriales y otros sectores vinculados al libro e ilustración. Para ello, se habilitará y acondicionará un espacio cubierto para un máximo de 20 puestos.

Además, el mercado contará con actividades complementarias de dinamización, y los expositores podrán proponer al Ayuntamiento la realización de actividades como recitales o presentaciones literarias o artísticas. El plazo de presentación de solicitudes empezará el día de la publicación da convocatoria en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santiago y finalizará el 30 de abril.

Sin salir del ámbito literario, Raxoi ha dado luz verde a las bases de la convocatoria del Premio SELIC de creación literaria 2026, que tiene como objetivo incrementar la presencia de Santiago en la literatura escrita en gallego.

Míriam Louzao ha recordado que el premio tiene una dotación de 6.000 euros y pueden concurrir a él obras inéditas en los géneros de narrativa, poesía, teatro y ensayo que tengan Santiago de Compostela como marco de la acción o referencia fundamental.