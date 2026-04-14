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Santiago de Compostela

Pediatras de toda Galicia se citan en Santiago en una jornada clave sobre diagnóstico precoz y práctica clínica

El encuentro será inaugurado por el conselleiro de Sanidade y contará con especialistas de distintos hospitales

Eladio Lois
Eladio Lois
14/04/2026 08:24
Una edición anterior del encuentro
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Santiago de Compostela acogerá el próximo sábado 18 de abril la XIX Reunión Anual de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria (AGAPap), que se celebrará en la Cidade da Cultura y reunirá a profesionales del ámbito pediátrico de toda Galicia.

El encuentro, consolidado como una cita de referencia, ofrecerá una jornada de carácter eminentemente práctico dirigida a pediatras de atención primaria, hospitalarios y residentes, con el objetivo de actualizar conocimientos a través de ponencias y talleres especializados.

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La presidenta de la asociación, Amparo Rodríguez, destaca que la cita permitirá a los asistentes “actualizar y mejorar sus conocimientos a través de las ponencias y talleres”. 

Una jornada centrada en los grandes retos de la pediatría

El programa arrancará a las 09.00 horas en el Auditorio del Edificio CINC con un seminario sobre casos clínicos de urgencias pediátricas, impartido por la doctora Alicia Mirás Veiga. La inauguración oficial tendrá lugar a las 10.30 horas y contará con la presencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

A lo largo de la mañana, una mesa de expertos abordará cuestiones clave de la pediatría actual. Entre ellas, la detección precoz de la diabetes tipo 1, que será analizada por la doctora Ana Prado Carro, poniendo el foco en la importancia de anticiparse a la enfermedad.

Asimismo, la neuropediatra Carmen Gómez Lado profundizará en el tratamiento del TDAH y sus comorbilidades, destacando el creciente peso de la salud mental infantil en la práctica clínica. Por su parte, la doctora Raquel López Rodríguez explicará la utilidad de la espirometría como herramienta diagnóstica para mejorar la toma de decisiones médicas. 

Talleres prácticos y mirada a la innovación sanitaria

La sesión de tarde, a partir de las 16.00 horas, estará orientada a la formación aplicada con talleres sobre dermatoscopia en pediatría y habilidades quirúrgicas en Atención Primaria, impartidos por profesionales del Hospital Clínico de Santiago.

La jornada concluirá a las 18.45 horas con la conferencia del cardiólogo Carlos Peña Gil, centrada en el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario y en las necesidades actuales de los profesionales.

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