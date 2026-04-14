Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Museo Migrante en Movemento activa en Compostela un arquivo vivo das memorias migratorias

A iniciativa de Angélica Dass chega á Zona C con sesións abertas de retrato e escoita e complétase cun encontro no Auditorio de Galicia

Redacción
14/04/2026 16:47
O programa inclúe un estudo fotográfico participativo entre o 14 e o 18 de abril e unha xornada pública sobre memoria, territorio e comunidade
O programa inclúe un estudo fotográfico participativo entre o 14 e o 18 de abril e unha xornada pública sobre memoria, territorio e comunidade
Concello de Santiago
O proxecto Museo Migrante Migrante (MMM), creado e dirixido pola artista e investigadora Angélica Dass, chega a Santiago coa súa versión en Movemento, unha proposta participativa que transforma a cidade nun espazo de encontro arredor das memorias migratorias. Impulsado por Cidalia, con financiamento da Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, o proxecto concíbese como un arquivo vivo que se constrúe a través da fotografía, a escoita e o intercambio de experiencias, conectando migracións pasadas e presentes desde unha perspectiva de dignidade e dereitos culturais. Tras transitar por distintos puntos da contorna estatal e galega, fai parada en Compostela co apoio do Concello de Santiago.

Entre o martes 14 e o sábado 18 de abril, a Zona C acolle o 'Estudo Fotográfico Migrante', sesións de retrato e escoita abertas á veciñanza. As persoas interesadas poden participar levando un obxecto, documento ou elemento persoal vinculado á súa historia de tránsito. Estas sesións, que se desenvolven o martes, mércores, e sábado no horario de apertura do espazo (de 11 a 14 e de 16 a 19 horas) e o venres 17 en horario de mañá (de 11 a 14 horas) permitirán crear novas imaxes e relatos que pasarán a formar parte deste arquivo dixital colectivo da experiencia migratoria. A proposta convida a reflexionar sobre a migración como unha condición inherente á experiencia humana, presente nas historias individuais, familiares e colectivas. Para participar só é preciso reservar algunha das sesións dispoñibles no formulario habilitado polo proxecto.

O Museo Migrante en Movemento estará no concello de Ames ata o 17 de abril con actividades en Bertamiráns e O Milladoiro

Ames convértese en parada do Museo Migrante de Angélica Dass

Más información

O programa complétase cun encontro aberto ao público o xoves 16 de abril, de 17.00 a 19.00 horas, na Sala Mozart do Auditorio de Galicia. Baixo o título 'Museo Migrante Migrante: memoria, territorio e comunidade', a sesión contará cunha intervención de Angélica Dass, que compartirá os procesos e metodoloxías do seu traballo artístico, no que a fotografía funciona como ferramenta para cuestionar categorías sociais como a identidade, a raza ou a pertenza. A conversa continuará cunha mesa redonda na que participarán Aranxa Vicens —artista e integrante de Corpos en Resistencia e activista en Resistencia en Terra Allea e Casa Comunitaria Aluandê— e María Alonso —escritora, investigadora e comisaria da exposición Emigrantas: emerxer do silencio—, achegando diferentes perspectivas sobre as experiencias migratorias desde o contexto galego contemporáneo. Neste caso, a asistencia é tamén de balde e libre até completar a capacidade da sala

Te puede interesar

Busto de Valle-Inclán inaugurado en el Café Casino de Santiago

El Café Casino de Santiago inaugura un busto de Valle-Inclán creado por alumnado de la Mestre Mateo
Eladio González Lois
De dereita a esquerda, José Ramón González Juanatey, Rosa M. Crujeiras, Rafael López e Mª Luz Couce Pico

A USC participa en New Health, un proxecto europeo para transformar o modelo sanitario
Redacción
Para poder participar nas actividades de verán é necesario estar de alta antes do 27 de abril

O Concello lembra que é preciso darse de alta en Compostela Concilia e Vacaludos antes do 27 de abril
Adriana Quesada
O programa inclúe un estudo fotográfico participativo entre o 14 e o 18 de abril e unha xornada pública sobre memoria, territorio e comunidade

O Museo Migrante en Movemento activa en Compostela un arquivo vivo das memorias migratorias
Redacción