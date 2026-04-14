Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

O Concello lembra que é preciso darse de alta en Compostela Concilia e Vacaludos antes do 27 de abril

O prazo de solicitude de praza para as actividades de verán abrirase a continuación ata o 4 de maio

Adriana Quesada
14/04/2026 16:48
Para poder participar nas actividades de verán é necesario estar de alta antes do 27 de abril
Compagnons
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

A Concellería de Educación de Santiago, dirixida por Míriam Louzao, lembra ás familias compostelás que deben darse de alta previamente nos programas municipais de conciliación Compostela Concilia e Vacaludos se desexan solicitar praza para este verán. O prazo para completar este trámite remata o vindeiro 27 de abril, data na que se abrirá tamén o período de petición de prazas, que permanecerá activo ata o 4 de maio.

As familias interesadas en Compostela Concilia poden realizar a alta a través da sede electrónica municipal, mediante o trámite específico do programa, ou ben de forma presencial no rexistro xeral do Concello de Santiago, así como por calquera das vías recollidas na normativa administrativa vixente. No caso de Vacaludos, o procedemento é similar, ben a través do trámite electrónico correspondente ao Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes ou presencialmente no rexistro municipal.

O Concello organiza tres programas para facilitar a conciliación durante as vacacións de verán: Compostela Concilia, Vacaludos e os Obradoiros das Escolas Infantís Municipais (EIM). Compostela Concilia desenvolverase en dous colexios de educación infantil e primaria, con actividades lúdicas, artísticas e deportivas dirixidas a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos. O programa estrutúrase en seis quendas, do 22 de xuño ao 7 de setembro, cun horario ordinario de 9.00 a 14.00 horas, ampliable con servizos de madrugadores e comedor. O custo é de 4 euros por día, con suplementos para almorzo e xantar, e contempla reducións e exencións para familias con menos recursos.

Pola súa banda, Vacaludos ofrece tamén seis quendas nas mesmas datas, con actividades gratuítas para a mesma franxa de idade no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes, coñecido como a Ludoteca das Fontiñas.

Ambos programas requiren a alta previa antes de cada período de solicitude, neste caso antes do 27 de abril para as actividades estivais. Ademais, o Concello oferta os Obradoiros das Escolas Infantís Municipais, dirixidos a nenos e nenas de 3 a 8 anos nos centros de Conxo, Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños durante os meses de xullo e agosto. Neste caso, non é necesaria alta previa. As crianzas xa matriculadas no curso 2025-2026 e fillos e fillas do persoal poden renovar a praza ata o 15 de abril, mentres que as vacantes se publicarán o día 20 e o prazo de novas solicitudes abrirase tamén entre o 27 de abril e o 4 de maio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

