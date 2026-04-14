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Santiago de Compostela

Más de 800 gimnastas llenan Santa Isabel en una jornada clave para la rítmica en Santiago

El club compostelano Viravolta logró 20 medallas en su torneo nacional y refuerza su apuesta por la base con la Liga Promesas

Eladio Lois
Eladio Lois
14/04/2026 14:26
Participación del Club Viravolta en una de las competiciones del fin de semana
Participación del Club Viravolta en una de las competiciones del fin de semana
Club Viravolta
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Santa Isabel acogió el pasado sábado, 11 de abril, una intensa jornada de gimnasia rítmica organizada por el Club Ximnasia Rítmica Viravolta Santiago, que reunió a más de 800 gimnastas a lo largo del día.

La cita consolidó el papel del club en la promoción de esta disciplina en la ciudad, combinando competición de alto nivel con iniciativas dirigidas a las categorías de base. 

Medallero destacado en el torneo nacional

Durante la mañana se celebró el VI Torneo Nacional Viravolta Santiago, en el que el club anfitrión firmó una actuación destacada con un total de 7 medallas de oro, 8 de plata y 5 de bronce.

La competición estuvo marcada por la motivación de las participantes y por el ambiente en las gradas, en una jornada en la que el equipo local compitió ante su público. 

Apuesta por la base con la Liga Promesas

Por la tarde tuvo lugar la Liga Promesas Jael, patrocinada por Jael Joyería, una iniciativa impulsada por el propio club para gimnastas en etapas iniciales.

Este formato busca facilitar el acceso a la competición a deportistas que comienzan en la disciplina, favoreciendo su progresión en un entorno adaptado y motivador.

La actividad del Viravolta continuó durante el fin de semana en otras competiciones. El domingo, en Negreira, las gimnastas lograron dos medallas de plata en categoría base, mientras que en Porriño consiguieron un oro en alevín escolar y dos bronces en distintas categorías.

Desde el club valoran de forma positiva la jornada, destacando la alta participación y el ambiente, así como la importancia de seguir impulsando la gimnasia rítmica tanto a nivel competitivo como en la base.

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