Los estudios para intervenir en el muro de Bonaval comienzan este miércoles, dos meses después de su derrumbamiento

Estado del muro de Bonaval tras el derrumbe registrado en febrero Cedida

El Concello de Santiago continúa avanzando en la tramitación de las actuaciones necesarias tras el derrumbe registrado en febrero en un tramo del muro del antiguo cementerio de Bonaval, en el entorno del parque.

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El gobierno local ha formalizado la contratación del estudio técnico que permitirá definir la solución definitiva, adjudicado a la empresa EPTISA, Servicios de Ingeniería, S.L., con un plazo de ejecución aproximado de tres meses.

Análisis técnico para definir la intervención

El contrato contempla la elaboración de un estudio de patologías e inestabilidad estructural con el objetivo de determinar las causas del derrumbe, evaluar el estado del resto del muro y plantear alternativas de reparación.

Entre los trabajos previstos figuran un levantamiento topográfico detallado, la monitorización de posibles movimientos, una campaña geotécnica con ensayos sobre el terreno y un análisis estructural completo.

A partir de estos resultados, se elaborará un informe técnico que incluirá distintas soluciones junto con una estimación económica de cada una de ellas.

Inicio inmediato de los trabajos

El Concello mantuvo este martes una reunión de coordinación con la empresa adjudicataria para establecer el calendario de actuación. Según la información trasladada inicialmente, el levantamiento topográfico iba a comenzar la próxima semana.

Zona afectada en el entorno del parque de Bonaval Cedida

Sin embargo, fuentes municipales han precisado a última hora que la empresa ya está en disposición de iniciar estos trabajos este mismo miércoles, adelantando así el inicio efectivo de la intervención técnica.

Posteriormente, se desarrollarán las catas y ensayos geotécnicos, paso previo a la redacción del informe que permitirá concretar las actuaciones necesarias.

Una actuación condicionada por su valor patrimonial

La solución definitiva deberá ajustarse a los criterios de los organismos competentes en materia de patrimonio, al tratarse de un ámbito declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Además, el Concello estudia la colaboración con el Consorcio de Santiago para abordar la fase posterior, que incluirá la redacción del proyecto técnico de intervención.

El proceso se desarrollará en dos fases: una primera centrada en los estudios técnicos actualmente en marcha y una segunda dedicada a la definición del proyecto de reparación, con el objetivo de garantizar la estabilidad, seguridad y conservación del conjunto.