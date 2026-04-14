La USC lanza un certamen literario para reflexionar sobre la inteligencia artificial en la salud

Estudiantes de la USC Santi Alvite

Santiago de Compostela acogerá el lanzamiento del I Certamen de Relatos sin IA: “IA es salud”, impulsado por la Cátedra USC-Plexus de Inteligencia Artificial Aplicada a la Medicina Personalizada de Precisión (CAMELIA), en el marco de su programa divulgativo CiudadanIA.

La iniciativa busca fomentar la reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario a través de la literatura, invitando a abordar cuestiones como sus posibilidades, límites, riesgos e implicaciones éticas y legales en un contexto de creciente transformación tecnológica.

Relatos sin inteligencia artificial y con mirada crítica

El certamen está dirigido a personas mayores de 18 años, que deberán presentar textos originales escritos en castellano y con una extensión máxima de 1.500 palabras. El plazo de envío de propuestas se abrirá el 15 de abril y permanecerá activo hasta el 15 de mayo de 2026.

Uno de los aspectos clave de la convocatoria es que los relatos no podrán haber sido elaborados, ni total ni parcialmente, mediante herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de reivindicar el pensamiento y la creatividad humana.

Las obras deberán ir más allá de la mera divulgación y plantear una mirada crítica sobre la relación entre tecnología y salud, pudiendo adoptar distintos géneros como ficción, narrativa realista, fantasía o humor. Cada participante podrá presentar un máximo de dos textos.

Premios y reconocimientos

El jurado estará integrado por profesionales de los ámbitos tecnológico, sanitario y literario, y tendrá plena autonomía para decidir los trabajos ganadores. Se concederán tres premios de 500, 300 y 100 euros, respectivamente, además de posibles menciones especiales.

Las personas premiadas recibirán también un diploma acreditativo y serán invitadas a participar en una lectura pública de sus relatos en un evento que se celebrará en junio en Santiago, vinculado a la divulgación de la inteligencia artificial en la salud.