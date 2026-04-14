Jueces de toda España analizan en Santiago el futuro del patrimonio histórico y las ciudades turísticas

Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, inaugurará la séptima edición del curso sobre patrimonio histórico y urbanismo en Santiago Archivo

Santiago de Compostela acogerá este miércoles, 15 de abril, la inauguración de la séptima edición del curso 'A protección do patrimonio histórico e a súa conexión co urbanismo', una cita formativa dirigida a miembros de la carrera judicial de distintas comunidades autónomas.

El acto tendrá lugar a las 09.45 horas en el auditorio del Museo das Peregrinacións y contará con la participación de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, junto al presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

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Debate sobre turismo y ciudades patrimonio

El curso, organizado por el Servicio de Formación Continua del CXPX, abordará cuestiones clave como el impacto del turismo en ciudades declaradas patrimonio de la humanidad, con especial atención a temas como las viviendas de uso turístico o la implantación de tasas turísticas.

La conferencia inaugural correrá a cargo del presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien analizará la directiva de servicios y los límites del plan de vivienda turística.

La formación está dirigida por la magistrada del Tribunal Supremo María Dolores Rivera y contará con la participación de expertos del ámbito jurídico, académico y técnico, incluyendo arquitectos, gestores del patrimonio y especialistas vinculados a organismos internacionales.

Visitas y análisis del patrimonio compostelano

Durante las jornadas, los asistentes realizarán una visita a las cubiertas de la Catedral de Santiago, donde participarán en una conferencia sobre la restauración de bienes de interés cultural.

Además, recorrerán el casco histórico de la ciudad para analizar sus distintas etapas de transformación urbanística, con el objetivo de comprender cómo el patrimonio puede evolucionar sin perder su valor.

El programa también incluye sesiones sobre la protección internacional del patrimonio cultural y el estudio del patrimonio funerario, en un enfoque que busca combinar la conservación con las dinámicas urbanas actuales.