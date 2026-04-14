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Santiago de Compostela

El mayor centro aeroespacial privado de España aterriza en Milladoiro

CATEC, líder en I+D+i relacionada con su ámbito, prevé ampliar su capacidad y consolidar la generación de empleo cualificado

Eladio Lois
Eladio Lois
14/04/2026 14:34
Acto de inauguración de la sede gallega del centro aeroespacial
Acto de inauguración de la sede gallega del centro aeroespacial
Cedida
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El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) ha inaugurado sus nuevas instalaciones en Galicia, situadas en el Milladoiro, en el municipio de Ames, en un acto que contó con la presencia de representantes institucionales.

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Más de 300 proyectos y liderazgo en I+D+i

CATEC está considerado el mayor centro tecnológico aeroespacial privado de España y uno de los referentes europeos en el desarrollo de soluciones de I+D+i para la industria aeroespacial y de defensa.

Desde su creación en 2008, ha desarrollado más de 300 proyectos de investigación con un equipo de más de 150 profesionales altamente cualificados. En Galicia, el centro cuenta actualmente con 11 ingenieros especializados en tecnologías avanzadas relacionadas con sistemas no tripulados y drones.

Entre sus principales líneas de trabajo figuran el desarrollo de algoritmos de navegación sin GNSS y sistemas de percepción avanzada, tecnologías clave para la evolución del sector.

Impacto en Galicia y previsión de crecimiento

La llegada de CATEC al Milladoiro fortalece la colaboración con el tejido empresarial y universitario gallego, contribuyendo a la creación de empleo cualificado y a la transferencia de conocimiento.

El centro contempla ampliar sus instalaciones y duplicar su capacidad en los próximos años, lo que reforzará su papel como aliado tecnológico para empresas e instituciones.

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