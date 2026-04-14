El Gaiás abre la convocatoria del Encontro de Artes Novas con foco en arte y tecnología

La convocatoria del Encontro de Artes Novas Cidade da Cultura de Galicia permanecerá abierta hasta el 21 de mayo de 2026 Xunta

La Xunta de Galicia ha lanzado una nueva convocatoria del 'Encontro de Artes Novas Cidade da Cultura de Galicia' (EAN), que ofrece a 28 artistas, investigadores y profesionales emergentes del sector cultural la oportunidad de convivir durante cuatro días en el Gaiás para mostrar su trabajo, compartir prácticas, metodologías e inquietudes. Esta edición pone especial atención en la intersección entre arte y tecnología y lanza la primera convocatoria de la 'Residencia Artística EAN', dirigida a apoyar proyectos de creación o investigación en este ámbito.

Bajo la nueva dirección de la comisaria, gestora cultural y crítica de arte Chus Martínez, el encuentro tendrá lugar en el Gaiás entre el 1 y el 4 de septiembre de este año, y el programa incluye la presentación de proyectos, conversaciones con artistas, mentores y profesionales, así como una sesión de trabajo colectivo, formatos que apuestan por el aprendizaje mutuo entre creadores emergentes y figuras consolidadas. El plazo de recepción de candidaturas está abierto hasta el 21 de mayo de 2026.

Además, las personas que obtengan una plaza para participar en el 'Encontro de Artes Novas' en 2026 podrán optar a la Residencia Artística EAN y disfrutar de una estancia de trabajo de tres meses en el Museo Gaiás, que incluirá una dotación de 12.000 euros, acompañamiento curatorial, apoyo a la producción y acceso a recursos, fomentando también el intercambio con profesionales del futuro Centro Galego de Artes Dixitais.

De este modo, el EAN se conecta con el programa de residencias REGA, que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude tiene en marcha para impulsar la creación artística aprovechando las estructuras y equipamientos punteros de la Cidade da Cultura, así como alianzas con organizaciones y colectivos de referencia dentro de la creación contemporánea.

Un espacio para dialogar y compartir procesos

Esta edición del 'Encontro de Artes Novas' contará con la participación de talentos reconocidos como la escritora, comisaria y podcaster Sonia Fernández Pan, que realiza desde 2021 la serie de podcasts 'The Tale and The Tongue' con el Instituto de Arte, Género y Naturaleza de la Escuela Superior de Diseño y Arte de Basilea. También la dupla artística Clo-Plas, una propuesta sonora única y radical de la poeta y periodista Xiana Arias y el artista e investigador Berio Molina, que fusionan versos y electro-pop minimalista con la oralidad popular de A Fonsagrada.

El programa incluye también una conversación con el profesor e investigador en Filosofía de la Tecnología Pablo Sanguinetti, autor del libro 'Tecnohumanismo. Por un diseño narrativo y estético de la inteligencia artificial' y de numerosos artículos académicos y divulgativos sobre la intersección entre tecnología, humanidades y creatividad.

Como novedad de esta edición, los y las artistas seleccionados participarán en una sesión para conocer cómo se articula uno de los espacios culturales más dinámicos e innovadores de España en el ámbito de la creación contemporánea: Medialab Matadero, así como en una sesión de trabajo colectivo conducida por la artista de nuevos medios Laura Tabarés y el arquitecto, artista visual y docente Jacobo Bugarín. Ambos repiten en el EAN tras haber sido seleccionados como participantes en anteriores ediciones del encuentro.

Candidaturas hasta el 21 de mayo

La convocatoria del 'Encontro de Artes Novas Cidade da Cultura' está dirigida a personas y colectivos que desarrollen una práctica artística contemporánea, independientemente de su formación, siempre que la documentación presentada permita valorar la existencia de una obra, una línea de investigación o un proyecto creativo en desarrollo, consolidación o reformulación.

Las bases y toda la información están disponibles en la web de la Cidade da Cultura de Galicia y las candidaturas pueden enviarse hasta el jueves 21 de mayo de 2026 al correo electrónico encontro.cdc@xunta.gal. Con quince ediciones a sus espaldas, el EAN es una de las citas más consolidadas de la creación contemporánea en España, por la que han pasado alrededor de 900 artistas y a la que solo en la pasada edición se recibieron más de 200 candidaturas de toda España.