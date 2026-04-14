El compostelano Fernando Buide compondrá para la Orquesta Sinfónica de Galicia

Fernando Buide Cedida

El compositor compostelano Fernando Buide del Real ha sido seleccionado por la Fundación SGAE y la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS) para la creación de una nueva obra sinfónica destinada a la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG).

La elección se enmarca en el programa anual de incentivos a la creación musical impulsado por ambas entidades, que tiene como objetivo ampliar el repertorio sinfónico contemporáneo mediante encargos realizados a propuesta de las propias orquestas. Buide recibirá una ayuda de 6.000 euros para desarrollar esta composición.

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Un proyecto estatal con seis compositores seleccionados

Fernando Buide es uno de los seis autores elegidos en esta convocatoria a nivel nacional. Junto a él han sido seleccionados Helga Arias, Israel López Estelche, Juan Manuel Cañizares, Consuelo Díez y María Eugenia Luc, cada uno con una obra encargada por diferentes orquestas del Estado.

El programa conjunto de la Fundación SGAE y la AEOS contempla iniciativas como encargos orquestales, estrenos y nuevas ediciones musicales, y cuenta en 2026 con un presupuesto global de 130.000 euros destinado a fomentar la creación musical.

Trayectoria internacional desde Santiago

Nacido en Santiago de Compostela en 1980, Fernando Buide es compositor e intérprete con una sólida trayectoria nacional e internacional. Su música ha sido interpretada por algunas de las principales formaciones, entre ellas la Orquesta de Filadelfia, la Sinfónica de Pittsburgh, la Sinfónica de Minnesota o la Filarmónica de Yale.

En España, su obra ha estado presente en festivales de referencia como la Quincena Musical Donostiarra, Santander, Granada o Música en Compostela, además de recibir encargos de entidades como la Orquesta Nacional de España, la JONDE, la Real Filharmonía de Galicia o la propia Orquesta Sinfónica de Galicia.

Durante la temporada 2014-2015 fue el compositor español vivo más interpretado por orquestas profesionales en el país. Entre otros reconocimientos, cuenta con el premio AEOS-BBVA, el Michael Friedmann de investigación de la Universidad de Yale o el Harry Archer de composición orquestal.

Además, en 2019 estrenó su primera ópera, A amnesia, consolidando una carrera que ahora suma un nuevo impulso con este encargo sinfónico que vuelve a situar a Santiago en el mapa de la creación musical contemporánea.