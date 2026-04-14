El compostelano Fernando Buide compondrá para la Orquesta Sinfónica de Galicia
El músico ha sido seleccionado por la Fundación SGAE y AEOS y recibirá una ayuda de 6.000 euros
El compositor compostelano Fernando Buide del Real ha sido seleccionado por la Fundación SGAE y la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS) para la creación de una nueva obra sinfónica destinada a la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG).
La elección se enmarca en el programa anual de incentivos a la creación musical impulsado por ambas entidades, que tiene como objetivo ampliar el repertorio sinfónico contemporáneo mediante encargos realizados a propuesta de las propias orquestas. Buide recibirá una ayuda de 6.000 euros para desarrollar esta composición.
Un proyecto estatal con seis compositores seleccionados
Fernando Buide es uno de los seis autores elegidos en esta convocatoria a nivel nacional. Junto a él han sido seleccionados Helga Arias, Israel López Estelche, Juan Manuel Cañizares, Consuelo Díez y María Eugenia Luc, cada uno con una obra encargada por diferentes orquestas del Estado.
El programa conjunto de la Fundación SGAE y la AEOS contempla iniciativas como encargos orquestales, estrenos y nuevas ediciones musicales, y cuenta en 2026 con un presupuesto global de 130.000 euros destinado a fomentar la creación musical.
Trayectoria internacional desde Santiago
Nacido en Santiago de Compostela en 1980, Fernando Buide es compositor e intérprete con una sólida trayectoria nacional e internacional. Su música ha sido interpretada por algunas de las principales formaciones, entre ellas la Orquesta de Filadelfia, la Sinfónica de Pittsburgh, la Sinfónica de Minnesota o la Filarmónica de Yale.
En España, su obra ha estado presente en festivales de referencia como la Quincena Musical Donostiarra, Santander, Granada o Música en Compostela, además de recibir encargos de entidades como la Orquesta Nacional de España, la JONDE, la Real Filharmonía de Galicia o la propia Orquesta Sinfónica de Galicia.
Durante la temporada 2014-2015 fue el compositor español vivo más interpretado por orquestas profesionales en el país. Entre otros reconocimientos, cuenta con el premio AEOS-BBVA, el Michael Friedmann de investigación de la Universidad de Yale o el Harry Archer de composición orquestal.
Además, en 2019 estrenó su primera ópera, A amnesia, consolidando una carrera que ahora suma un nuevo impulso con este encargo sinfónico que vuelve a situar a Santiago en el mapa de la creación musical contemporánea.