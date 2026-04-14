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Santiago de Compostela

El Camino de Santiago se prepara para el eclipse total de agosto con alta demanda de peregrinos

Una agencia lanza paquetes organizados para garantizar alojamiento y puntos de observación ante un verano con previsiones de alta ocupación

Agencias
14/04/2026 16:45
El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será visible desde distintos tramos del Camino de Santiago, con especial afluencia prevista en rutas como el Camino Francés y el Portugués
El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será visible desde distintos tramos del Camino de Santiago, con especial afluencia prevista en rutas como el Camino Francés y el Portugués
Jongsun Lee
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El próximo 12 de agosto de 2026, España vivirá un evento histórico: un eclipse total de sol que oscurecerá por completo el cielo de gran parte del norte de la península. Ante la gran demanda de visitantes y aficionados a la astronomía previstos para esa semana, la empresa Caminodesantiago20.es ha presentado hoy "El Camino bajo el eclipse".

El eclipse se podrá ver desde diferentes puntos de la ruta jacobea, convirtiéndose durante ese día y los días previos en un epicentro de la observación astronómica. Desde la dirección de la agencia indican que la clave de este año será la anticipación para no quedarse sin alojamiento. Para esto, han reforzado sus servicios para aquellos peregrinos que buscan un Camino de Santiago organizado que garantice el alojamiento en una fecha que ya roza el overbooking.

"Estamos ante un agosto sin precedentes. La coincidencia del auge del peregrino internacional con un eclipse total es algo que no se repetirá en décadas", explican.

Entre las opciones con más demanda para vivir el eclipse está el Camino Francés. La agencia tiene diferentes rutas de este camino siendo las más demandadas las que comienzan en Sarria. Esta ruta es por su ubicación y vistas, una de las mejores para disfrutar del eclipse.

Además, pensando en quienes buscan una ruta diferente a la más demandada, la agencia ha reforzado las reservas para el Camino Portugués organizado desde diferentes puntos de partida. Esta ruta, que destaca por su belleza paisajística y su menor saturación, es también una muy buena opción para vivir el eclipse desde las Rías Baixas, asegurando plazas en los mejores establecimientos y hoteles rurales, evitando las aglomeraciones masivas que se esperan en los albergues públicos durante esa semana de agosto.

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