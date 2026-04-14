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Santiago de Compostela

El Café Casino de Santiago inaugura un busto de Valle-Inclán creado por alumnado de la Mestre Mateo

La pieza, elaborada por estudiantes de la Escola de Arte e Superior de Deseño podrá visitarse en el horario habitual del establecimiento

Eladio Lois
Eladio Lois
14/04/2026 17:23
Busto de Valle-Inclán inaugurado en el Café Casino de Santiago
Busto de Valle-Inclán inaugurado en el Café Casino de Santiago
Eladio Lois
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El histórico Café Casino de la Rúa do Vilar acogió este martes, a las 12.00 horas, la inauguración de un busto dedicado a Ramón del Valle-Inclán, una de las figuras más emblemáticas de la literatura gallega y que, como recuerda la pieza escultórica protagonista durante esta jornada, dejó su impronta en la tierra del Apóstol.

Se trata de una obra creada por alumnado de la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, en un acto al que asistieron representantes del centro educativo, de la gerencia del establecimiento hostelero y del gobierno local compostelano. 

Una obra que reinterpreta la figura del escritor

El busto, que desde hoy preside el salón del Café Casino, representa a Valle-Inclán en una etapa avanzada de su vida. No hay un exceso de detalle naturalista: el rostro aparece simplificado, casi abstraído, lo que refuerza una lectura más intelectual que anecdótica del personaje. Esta decisión sitúa la obra en una línea contemporánea que prioriza la esencia sobre la fidelidad descriptiva.

El elemento verdaderamente protagonista son las gafas doradas, que introducen un contraste muy potente tanto cromático como conceptual. Frente a la masa oscura del busto —casi mate, con textura ligeramente rugosa—, el dorado brillante funciona como foco visual inmediato. No es casual: las gafas son uno de los signos más reconocibles de Valle-Inclán, pero aquí adquieren un valor casi icónico, como si condensasen su mirada crítica, su lucidez y su singularidad literaria. Es, en cierto modo, una metáfora visual del “ver” diferente.

La expresión del rostro es otro de los aspectos clave. Lejos de la teatralidad o el gesto exagerado, se opta por una seriedad introspectiva, casi hermética. Los ojos, parcialmente ocultos por las gafas, y la boca cerrada refuerzan una sensación de distancia, de pensamiento interior. Esto conecta con una imagen de Valle-Inclán más reflexiva, menos pública, más ligada al intelectual que al personaje excéntrico. Por tanto, ofrece una lectura más abstracta y sensible que otras esculturas dedicadas al literato en la ciudad. Como puede ser, por ejemplo, la ubicada en la Alameda.

Escultura de Valle-Inclán en la Alameda de Santiago
Escultura de Valle-Inclán en la Alameda de Santiago
Archivo

La obra podrá visitarse en el horario de apertura del Café Casino, de 10.00 a 18.00 horas todos los días, excepto los sábados, cuando el horario se amplía hasta las 20.00 horas.

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